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05:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Количество орудий лова лосося в лимане Амура не регулируется — ТИНРО

Существование проблемы, о которой еще с начала летней путины «трубят» рыбопромысловики, подтвердил Денис Коцюк.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Правила, регулирующие количество орудий лова во время лососевой путины на Амуре и их габариты, могут измениться уже к путине 2018 года. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам путины-2017, рассказал и.о. директора ФГБНУ «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» Хабаровский филиал ТИНРО Денис Коцюк, сообщает ИА AmurMedia.

Николаевские промысловики жалуются на то, что всего пара предприятий, чьи участки расположены в самых низовьях Амурского лимана, выбирают основную долю идущего на нерест лосося. По словам рыболовов, перекрыть путь плывущей из моря рыбе вполне реально, ведь действующее законодательство фактически не ограничивает предприятия как в количестве, так и в габаритах орудий лова. Ситуация усугубляется и тем, что можно вполне официально совмещать построенные в прибрежной зоне заездки и ловлю плавным сетями непосредственно на русле — главное, действовать в границах отведенного участка. А последний шанс у рыбы отнимает тот факт, что количество тех же плавных сетей также не оговорено, и при желании рыболовы могут выпустить хоть несколько сотен катеров с сетями на один участок. А такие действия, что очевидно, практически не оставляют возможностей на удачную рыбалку предприятиям, расположенным выше по течению реки.

О том, что такая проблема существует, и правительству, как и науке, о ней давно известно, подтвердил в ходе пресс-конференции по предварительным итогам реализации проекта «Доступная рыба» и прохождения лососевой путины-2017 и.о. директора ФГБНУ «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» Хабаровский филиал ТИНРО Денис Коцюк:

— Действительно, количество орудий лова, которые используются на промысле в рамках правил рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, не регулируется. А существующая комиссия по добыче анадромных видов рыб не вправе ограничивать количество орудий лова и их габариты.

При этом, представитель ТИНРО отметил, что в рамках дальневосточного научно-промыслового совета, который проходит два раза в год во Владивостоке, ведется работа по по оптимизации количества орудий лова и условиям ограничения промысла. А завершится эта работа лишь после подведения итогов текущей путины.

Однако открытым так и остался вопрос, почему, если о проблеме было давно известно, за ее решение взялись только сейчас, когда лосося в Амуре стало действительно мало, так и остался открытым, как и вопрос — почему окончательное решение можно будет выработать только по окончанию текущей путины.

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