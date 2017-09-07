Количество орудий лова лосося в лимане Амура не регулируется — ТИНРО
Существование проблемы, о которой еще с начала летней путины «трубят» рыбопромысловики, подтвердил Денис Коцюк.
Существование проблемы, о которой еще с начала летней путины «трубят» рыбопромысловики, подтвердил Денис Коцюк.
Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.
Правила, регулирующие количество орудий лова во время лососевой путины на Амуре и их габариты, могут измениться уже к путине 2018 года. Об этом в ходе
Николаевские промысловики жалуются на то, что всего пара предприятий, чьи участки расположены в самых низовьях Амурского лимана, выбирают основную долю идущего на нерест лосося. По словам рыболовов, перекрыть путь плывущей из моря рыбе вполне реально, ведь действующее законодательство фактически не ограничивает предприятия как в количестве, так и в габаритах орудий лова. Ситуация усугубляется и тем, что можно вполне официально совмещать построенные в прибрежной зоне заездки и ловлю плавным сетями непосредственно на русле — главное, действовать в границах отведенного участка. А последний шанс у рыбы отнимает тот факт, что количество тех же плавных сетей также не оговорено, и при желании рыболовы могут выпустить хоть несколько сотен катеров с сетями на один участок. А такие действия, что очевидно, практически не оставляют возможностей на удачную рыбалку предприятиям, расположенным выше по течению реки.
О том, что такая проблема существует, и правительству, как и науке, о ней давно известно, подтвердил в ходе
— Действительно, количество орудий лова, которые используются на промысле в рамках правил рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, не регулируется. А существующая комиссия по добыче анадромных видов рыб не вправе ограничивать количество орудий лова и их габариты.
При этом, представитель ТИНРО отметил, что в рамках дальневосточного
Однако открытым так и остался вопрос, почему, если о проблеме было давно известно, за ее решение взялись только сейчас, когда лосося в Амуре стало действительно мало, так и остался открытым, как и вопрос — почему окончательное решение можно будет выработать только по окончанию текущей путины.