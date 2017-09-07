Для омских дольщиков работают телефоны «горячей линии»
В Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области готовы ответить на все вопросы.
В Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области готовы ответить на все вопросы.
Для омичей, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, работает телефон «горячей Линии» и консультационный пункт.
Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее — Главное управление), которое является органом исполнительной власти Омской области и осуществляет государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Кроме того Главное управление контролирует деятельность
Для предупреждения и пресечения нарушений прав и законных интересов граждан, вложивших или же планирующих вложить деньги в строительство многоквартирных домов, в Главном управлении готовы ответить на все интересующие омичей вопросы в области долевого строительства и строительства, которое осуществляют
Телефоны «Горячей Линии:
Консультационный пункт: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, кабинеты 405 и 412.
Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:45 часов, в пятницу с 8:30 до 16:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.