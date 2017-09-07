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07:47 (мск), источник: Om1.ru

Для омских дольщиков работают телефоны «горячей линии»

В Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области готовы ответить на все вопросы.

Для омичей, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, работает телефон «горячей Линии» и консультационный пункт.

Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее — Главное управление), которое является органом исполнительной власти Омской области и осуществляет государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Кроме того Главное управление контролирует деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную со строительством многоквартирных домов.

Для предупреждения и пресечения нарушений прав и законных интересов граждан, вложивших или же планирующих вложить деньги в строительство многоквартирных домов, в Главном управлении готовы ответить на все интересующие омичей вопросы в области долевого строительства и строительства, которое осуществляют жилищно-строительные кооперативы.

Телефоны «Горячей Линии: +7 (3812) 23−82−08, 23−61−83.

Консультационный пункт: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, кабинеты 405 и 412.

Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:45 часов, в пятницу с 8:30 до 16:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

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