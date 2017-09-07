В Омскую область не пустили мясо птицы и свежемороженую горбушу
На груз, прибывший из Казахстана, не оказалось документов.
На груз, прибывший из Казахстана, не оказалось документов.
Во вторник, 5 сентября, в Омскую область из Республики Казахстан попытались ввезти сырье без документов. Автомобиль, перевозивший мясо птицы и свежемороженую горбушу общим весом 400 килограмм, был задержан сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России. Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесский» проверили груз.
Водитель не смог предоставить
Груз вернули в место отправления.
Правонарушителя привлекли к административной ответственности.