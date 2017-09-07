Минстрой РФ к 2022−2025 гг. планирует сократить срок отключения горячей воды до 2−3 дней

«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции — это снижение срока в два раза (с 14 дней до недели — прим. ред.). Мы хотим, чтобы это не было шоковой терапией, мы хотим, чтобы срок семь дней к 2020 году был официально закреплен по всей России», — сказал он.