Минстрой РФ к 2022−2025 гг. планирует сократить срок отключения горячей воды до 2−3 дней
Замглавы ведомства отметил, что за неисполнение нормы будут налагаться штрафные санкции.
Замглавы ведомства отметил, что за неисполнение нормы будут налагаться штрафные санкции.
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить срок отключения горячей воды до
«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции — это снижение срока в два раза (с 14 дней до недели — прим. ред.). Мы хотим, чтобы это не было шоковой терапией, мы хотим, чтобы срок семь дней к 2020 году был официально закреплен по всей России», — сказал он.
Следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума.
«Далее мы попробуем вообще не отключать воду. То, что мы придем от семи дней к двум дням — это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или