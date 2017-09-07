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05:53 (мск), источник: ТАСС

Минстрой РФ к 2022−2025 гг. планирует сократить срок отключения горячей воды до 2−3 дней

Замглавы ведомства отметил, что за неисполнение нормы будут налагаться штрафные санкции.

Источник: AP 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить срок отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022−2025 гг. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минстроя Андрей Чибис.

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«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции — это снижение срока в два раза (с 14 дней до недели — прим. ред.). Мы хотим, чтобы это не было шоковой терапией, мы хотим, чтобы срок семь дней к 2020 году был официально закреплен по всей России», — сказал он.

Следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума.

«Далее мы попробуем вообще не отключать воду. То, что мы придем от семи дней к двум дням — это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток — это вопрос 2022—2025 гг.», — отметил замминистра.

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