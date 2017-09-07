Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Почему натуральное — не значит полезное
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, ты не обижайся": прослушка переговоров Сечина и Улюкаева
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
8В Индии простились с Ганешей
05:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые агрокомплексы дадут в разы больше молока Хабаровскому краю

Соглашение о строительстве новых сельхозпроектов было подписано с холдингом «Русагро» на ВЭФ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал с «Русагро» соглашение о строительстве агрокомплексов в регионе. Это позволит в разы увеличить объемы производства молочной продукции в регионе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора края.

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Хабаровский край заключил соглашение о строительстве молочных комплексов. Генеральным инвестором крупного сельхозпроекта выступит агрохолдинг «Русагро». Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, замминистра по развитию Дальнего Востока РФ Александр Крутиков и руководитель «Группы Компаний «Русагро» Максим Басов.

В рамках договора холдинг планирует заниматься на территории Хабаровского края развитием молочного животноводства. Инвестор готов построить или реконструировать несколько агрокомплексов. Это позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота в регионе сразу на 20 тысяч голов. Объемы производства молока составят более 60 тысяч тонн в год. Компания предполагает освоить 40 тысяч гектар земель.

Как отметил губернатор Вячеслав Шпорт, проект открывает хорошие перспективы в сельском хозяйстве. Его реализация приведет к увеличению количества крупного рогатого скота в крае в 2 раза, а объемов выпуска молока — в 2,6 раза. В настоящее время на одного жителя региона всеми местными хозяйствами производится 28,3 килограмма молока в год.

«Группа Компаний «Русагро» — крупнейший сельхозхолдинг России, занимающий лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. При реализации своих бизнес-проектов компании холдинга используют исключительно современные мировые технологии, за счет чего добиваются высокого качества производимых продуктов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мнения хабаровчан: таксист-преступник или жертва пассажиров-халявщиков?
Объеденье, пионеров идеал: во сколько обойдется килограмм картошки в Хабаровске
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Минстрой намерен сократить срок отключения горячей воды в России
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь