Новые агрокомплексы дадут в разы больше молока Хабаровскому краю

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал с «Русагро» соглашение о строительстве агрокомплексов в регионе. Это позволит в разы увеличить объемы производства молочной продукции в регионе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора края.

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Хабаровский край заключил соглашение о строительстве молочных комплексов. Генеральным инвестором крупного сельхозпроекта выступит агрохолдинг «Русагро». Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, замминистра по развитию Дальнего Востока РФ Александр Крутиков и руководитель «Группы Компаний «Русагро» Максим Басов.

В рамках договора холдинг планирует заниматься на территории Хабаровского края развитием молочного животноводства. Инвестор готов построить или реконструировать несколько агрокомплексов. Это позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота в регионе сразу на 20 тысяч голов. Объемы производства молока составят более 60 тысяч тонн в год. Компания предполагает освоить 40 тысяч гектар земель.

Как отметил губернатор Вячеслав Шпорт, проект открывает хорошие перспективы в сельском хозяйстве. Его реализация приведет к увеличению количества крупного рогатого скота в крае в 2 раза, а объемов выпуска молока — в 2,6 раза. В настоящее время на одного жителя региона всеми местными хозяйствами производится 28,3 килограмма молока в год.