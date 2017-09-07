К 2018 году в Омской области достроят 40 домов для молодых специалистов села

В Омской области продолжается работа в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». На территории региона реализуется мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, включая молодых семей и молодых специалистов, которые проживают и работают на селе.

Из средств федерального и областного бюджета на эти цели выделено 33,6 миллионов рублей. Бюджетные средства перечислены в полном объеме.

Как напоминают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в Программе 2017 года участвует 60 семей, в числе которых 44 семьи по категории молодые семьи и молодые специалисты.

Сейчас на 51 объекте строительства идут внутренние работы, а на 9 объектах в скором времени приступят к наружным отделочным работам. Также начато оформление документов о завершении строительства.