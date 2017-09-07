Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Твин Пикс глазами психиатра
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
06:14 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Глава Минсельхоза предложил сделать Приморье «дальневосточным огородом»

Приморье может увеличить производство овощей в два раза и стать «дальневосточным огородом». Такое мнение выразил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в кулуарах Восточного экономического форума.

Источник: Reuters

По его словам, для этого необходимо построить порядка 100 га теплиц, а также увеличить площади открытого грунта. «Приморский край должен стать дальневосточным огородом. Производство овощей необходимо увеличить в 2 раза», — сказал Ткачев.

Сейчас Дальний Восток обеспечен собственными тепличными овощами на 30%, фруктами — на 20%, отметил министр. При этом внесение минеральных удобрений в регионе сегодня в среднем на 40% ниже, чем в среднем по всей России, подчеркнул он.

«При этом последние 5 лет урожайность в ДФО выросла в 1,5 раза, в результате валовой сбор тоже увеличился в 1,5 раза, до 800 тыс. т в 2016 году. Но абсолютно реально повысить урожайность на 3 центнера с гектара», — резюмировал министр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сотрудница Росгвардии стала фигурантом дела о нападении на УФСБ в Хабаровске
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь