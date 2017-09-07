Глава Минсельхоза предложил сделать Приморье «дальневосточным огородом»

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По его словам, для этого необходимо построить порядка 100 га теплиц, а также увеличить площади открытого грунта. «Приморский край должен стать дальневосточным огородом. Производство овощей необходимо увеличить в 2 раза», — сказал Ткачев.

Сейчас Дальний Восток обеспечен собственными тепличными овощами на 30%, фруктами — на 20%, отметил министр. При этом внесение минеральных удобрений в регионе сегодня в среднем на 40% ниже, чем в среднем по всей России, подчеркнул он.