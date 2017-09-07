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08:00 (мск), источник: Om1.ru

Компанейщиков ищет инвестора для СКК имени Блинова

Здание спортивно-концертного комплекса осталось без света и тепла за долги.

На вчерашней неформальной встрече с журналистами вице-губернатор Омской области Владимир Компанейшиков прокомментировал катастрофическую ситуацию с СКК имени Блинова.

Дело в том, что помещение осталось без света и тепла из-за огромных долгов, а само здание постепенно разрушается.

По его словам, для поддержания комплекса в удовлетворительном состоянии нужен не один миллион рублей. Зампред считает, что выход только один — искать инвестора.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

— Там нужно вложить не одну сотню миллионов. Два года назад были инвесторы, которые готовы были вложить 600 миллионов. Моя задача сейчас их найти. Но СКК имени Блинова мог бы приносить серьезный доход. Можно долго рассказывать о развитии детского спорта, но у меня нет в бюджете 600 миллионов рублей. Мне школу нужнее построить.

Также вице-губернатор заметил, что ситуация критическая.

— Мне вчера звонили из СКК имени Блинова. Там кранты. Электричества и тепла нет. У китайцев есть высказывание, что проблему надо решать, пока она маленькая, — подчеркнул Компанейщиков.

Однако он добавил, что проблему надо срочно решать, хотя она возникла не за один день.

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