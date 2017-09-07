Компанейщиков ищет инвестора для СКК имени Блинова
Здание
Здание
На вчерашней неформальной встрече с журналистами
Дело в том, что помещение осталось без света и тепла
По его словам, для поддержания комплекса в удовлетворительном состоянии нужен не один миллион рублей. Зампред считает, что выход только один — искать инвестора.
Владимир Компанейщиков,
— Там нужно вложить не одну сотню миллионов. Два года назад были инвесторы, которые готовы были вложить 600 миллионов. Моя задача сейчас их найти. Но СКК имени Блинова мог бы приносить серьезный доход. Можно долго рассказывать о развитии детского спорта, но у меня нет в бюджете 600 миллионов рублей. Мне школу нужнее построить.
Также
— Мне вчера звонили из СКК имени Блинова. Там кранты. Электричества и тепла нет. У китайцев есть высказывание, что проблему надо решать, пока она маленькая, — подчеркнул Компанейщиков.
Однако он добавил, что проблему надо срочно решать, хотя она возникла не за один день.