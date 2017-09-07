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07:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим

В ремонт вложено 120 миллионов.

АО «Екатеринбурггаз» завершило подготовку газораспределительной системы Екатеринбурга к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов. Мероприятия по модернизации газовых сетей и сооружений прошли во всех районах уральской столицы. Это гарантирует безаварийную и бесперебойную работу газового хозяйства мегаполиса в отопительный период. Затраты на летнюю ремонтную кампанию составили около 120 миллионов рублей.

«Газораспределительные сети города готовы к сезону повышенных нагрузок. План производственных работ реализован полностью и в заданные сроки. Мы прикладываем максимум усилий для повышения надежности поставки газа предприятиям и населению Екатеринбурга. Летом 2017 года мы инвестировали средства не только в ремонт и поддержание трубопроводов, но и в реновацию газораспределительных пунктов. Это даст возможность удовлетворить потребности растущего мегаполиса», — отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

В рамках ремонтной кампании были заменены 10 шкафных газораспределительных пунктов, проведено техперевооружение 4 газораспределительных пунктов. Реконструирвованы 14 газопроводов на улицах Луначарского, Малышева, Бажова, Походная, Культуры, Комсомольская, Белореченская, Сибирский тракт, Серафимы Дерябиной, Донбасская, Клары Цеткин и в поселке Шувакиш.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», продолжены мероприятия по ликвидации газовых колодцев — вместо них установлено 25 кранов в подземном исполнении. Запорная арматура нового поколения значительно повысит безопасность при транспортировке газа потребителям.

Специалисты провели приборное обследование свыше 311 километров подземных газопроводов, контрольную опрессовку 170 километров газопроводов, восстановили их изоляционное покрытие. Также были заменены станции электрохимзащиты, компенсаторы. Ремонтные работы прошли на газонаполнительной станции.

В «Екатеринбурггазе» проведен инструктаж персонала об особенностях работы в отопительный сезон, сотрудникам выдана зимняя спецодежда. Производственные здания и автотранспорт газораспределительной компании подготовлены к эксплуатации в условиях низких температур. Создан аварийный запас материалов и оборудования. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы прошли учебно-тренировочные занятия, организованы специальные бригады по устранению закупорок на газопроводах.

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