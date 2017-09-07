Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим
В ремонт вложено 120 миллионов.
В ремонт вложено 120 миллионов.
АО «Екатеринбурггаз» завершило подготовку газораспределительной системы Екатеринбурга к
«Газораспределительные сети города готовы к сезону повышенных нагрузок. План производственных работ реализован полностью и в заданные сроки. Мы прикладываем максимум усилий для повышения надежности поставки газа предприятиям и населению Екатеринбурга. Летом 2017 года мы инвестировали средства не только в ремонт и поддержание трубопроводов, но и в реновацию газораспределительных пунктов. Это даст возможность удовлетворить потребности растущего мегаполиса», — отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.
В рамках ремонтной кампании были заменены 10 шкафных газораспределительных пунктов, проведено техперевооружение 4 газораспределительных пунктов. Реконструирвованы 14 газопроводов на улицах Луначарского, Малышева, Бажова, Походная, Культуры, Комсомольская, Белореченская, Сибирский тракт, Серафимы Дерябиной, Донбасская, Клары Цеткин и в поселке Шувакиш.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Специалисты провели приборное обследование свыше 311 километров подземных газопроводов, контрольную опрессовку 170 километров газопроводов, восстановили их изоляционное покрытие. Также были заменены станции электрохимзащиты, компенсаторы. Ремонтные работы прошли на газонаполнительной станции.
В «Екатеринбурггазе» проведен инструктаж персонала об особенностях работы в отопительный сезон, сотрудникам выдана зимняя спецодежда. Производственные здания и автотранспорт газораспределительной компании подготовлены к эксплуатации в условиях низких температур. Создан аварийный запас материалов и оборудования. Сотрудники