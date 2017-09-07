Из Омска в Москву можно будет улететь за 888 рублей

Вчера, 6 сентября, авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на рейсы из Омска в Москву и обратно. При этом стоимость билета составляет 888 рублей. Первый рейс вылетит 21 сентября.

Таким образом новый перевозчик станет серьезным конкурентом «Сибири», «Аэрофлота», «ИрАэро» и «Уральских авиалиний». Стандартная цена билета до столицы из Омска начиналась от 7 тысяч рублей.