Из Омска в Москву можно будет улететь за 888 рублей
Дешевые билеты предлагает компания «Азимут».
Дешевые билеты предлагает компания «Азимут».
Вчера, 6 сентября, авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на рейсы из Омска в Москву и обратно. При этом стоимость билета составляет 888 рублей. Первый рейс вылетит 21 сентября.
Таким образом новый перевозчик станет серьезным конкурентом «Сибири», «Аэрофлота», «ИрАэро» и «Уральских авиалиний». Стандартная цена билета до столицы из Омска начиналась от 7 тысяч рублей.
Планируется, что рейсы «Азимута» станут ежедневными. Из столицы самолет будет отправляться в 10:20, в Москву — в 18:00 по местному времени.