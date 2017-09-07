На реконструкцию аэропорта Хабаровска инвесторы дадут 3,5 миллиарда

Источник: Восток Медиа

ОАО «Хабаровский аэропорт» заключило соглашение с инвесторами, которые планируют выделить на строительство нового пассажирского терминала 3,5 миллиарда рублей. Стороны подписали договор на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал его председатель Сергей Горьков, со стороны Фонда развития Дальнего Востока — генеральный директор Алексей Чекунков, от компании «Хабаровский аэропорт» выступил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк. Общая стоимость проекта составляет 4,4 миллиарда рублей, потенциальное участие новых инвесторов — 3,5 миллиарда.

Как сообщает пресс-служба Внешэкономбанка, его председатель Сергей Горьков отметил, что создание современного пассажирского терминала существенно улучшит социально-экономические условия и качество жизни в Хабаровском крае. Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока сообщил, что после модернизации терминальной и аэродромной инфраструктуры у аэропорта Хабаровска есть все шансы нарастить пассажиропоток.

«Строительство нового терминала, передового не только по своему техническому уровню, но и по стандартам обслуживания пассажиров, станет существенным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры и Хабаровского края, и России в целом. Мы уверены, что партнёрство с Группой ВЭБ значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки», — озвучил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.