На реконструкцию аэропорта Хабаровска инвесторы дадут 3,5 миллиарда
Работы профинансируют Внешэкономбанк и Фонд развития Дальнего Востока.
Работы профинансируют Внешэкономбанк и Фонд развития Дальнего Востока.
ОАО «Хабаровский аэропорт» заключило соглашение с инвесторами, которые планируют выделить на строительство нового пассажирского терминала 3,5 миллиарда рублей. Стороны подписали договор на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал его председатель Сергей Горьков, со стороны Фонда развития Дальнего Востока — генеральный директор Алексей Чекунков, от компании «Хабаровский аэропорт» выступил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк. Общая стоимость проекта составляет 4,4 миллиарда рублей, потенциальное участие новых инвесторов — 3,5 миллиарда.
Как сообщает
«Строительство нового терминала, передового не только по своему техническому уровню, но и по стандартам обслуживания пассажиров, станет существенным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры и Хабаровского края, и России в целом. Мы уверены, что партнёрство с Группой ВЭБ значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки», — озвучил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что аэровокзал для внутренних авиалиний отстроят за два года. Параллельно специалисты будут реконструировать терминал для международных рейсов. На время ремонта, который сейчас продвигается активным ходом, вокруг аэропорта изменили схему движения общественного транспорта.