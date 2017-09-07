«Роснефть» позже озвучит свою позицию по соглашению с АФК «Система»

Источник: РИА Новости

Во вторник президент РФ Владимир Путин прокомментировал судебное разбирательство между АФК «Система» и «Роснефтью», отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению президента, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.

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«На ваш вопрос мы ответим попозже, мы своевременно вам расскажем. Я расскажу о позиции, которую я буду реализовывать», — сказал Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и Республики Башкирия о взыскании с АФК «Система» и «Системы-Инвест» убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу «Башнефти» 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. «Система» заявляла о намерении обжаловать это решение. Роснефть говорила, что пока его анализирует.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин вскоре после заявления Путина заявил РИА Новости, что корпорация согласна с главой государства, что это судебное разбирательство должно быть завершено мировым соглашением, и воспринимает его слова как руководство к действию. В четверг Шамолин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) подтвердил журналистам возможность мирового соглашения в судебном споре с «Роснефтью» по «Башнефти», но отказался комментировать его условия.