Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что для ряда клиентов Сбербанка ставки уже составляют 9,5 процента.

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6 сентября Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. В июле нынешнего года она составила 10,94 процента.

5 сентября глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России будет строиться 110 миллионов квадратных метров жилья, а средняя ставка по ипотеке снизится до семи процентов.