Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов

Он отметил, что для ряда клиентов Сбербанка ставки уже составляют 9,5 процента.
6 сентября Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. В июле нынешнего года она составила 10,94 процента.
5 сентября глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России будет строиться 110 миллионов квадратных метров жилья, а средняя ставка по ипотеке снизится до семи процентов.
В начале августа Сбербанк объявил о снижении ставок до 7,4−10 процентов годовых при покупке квартиры в новостройке и до 8,9−10 процентов при покупке недвижимости на вторичном рынке. По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, это приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования.