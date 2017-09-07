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08:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов

Глава Сбербанка России Герман Греф ожидает, что к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке снизится до уровня менее 10 процентов годовых. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что для ряда клиентов Сбербанка ставки уже составляют 9,5 процента.

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6 сентября Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. В июле нынешнего года она составила 10,94 процента.

5 сентября глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России будет строиться 110 миллионов квадратных метров жилья, а средняя ставка по ипотеке снизится до семи процентов.

В начале августа Сбербанк объявил о снижении ставок до 7,4−10 процентов годовых при покупке квартиры в новостройке и до 8,9−10 процентов при покупке недвижимости на вторичном рынке. По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, это приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
алексей смирнов
Вряд ли снижение ставки на пару процентов изменит ситуацию,основная причина падения спроса на жильё, это значительное сокращение доходов населения.
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