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08:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Из Челябинска до Звездного организуют маршрут полуэкспрессного сообщения

Житель Сосновского района Максим Смоляков попросил губернатора Бориса Дубровского помочь в решении вопроса автобусного сообщения между микрорайоном «Звездным» и центром Челябинска.

С такой просьбой южноуралец обратился к главе региона в ходе личного приема граждан в резиденции.

В настоящий момент в микрорайоне уже сданы шесть многоквартирных домов, до конца года будут заселены еще четыре.

Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик, разработана модель полуэкспрессного сообщения маршрута № 212 «Звездный» — Теплотехнический институт через Комсомольский проспект.

«Автобусы будут курсировать с 6 утра до 20 часов 30 минут с интервалом в 30 минут с пятью остановками», — уточнил министр. Маршрут заработает в третьей декаде сентября. «В начале на линию выйдут автобусы малой вместительности и далее будут корректироваться в зависимости от пассажиропотока», — пояснил глава миндортранса региона.

Борис Дубровский поручил Дмитрию Микулику провести необходимую работу и доложить о результатах.

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