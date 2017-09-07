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08:56 (мск), источник: "Российская газета"

Минэкономразвития признало уральскую ОЭЗ эффективной

В успех особой экономической зоны «Титановая долина» долгое время не верили. Заложенная еще в конце 2010 года, она и в середине 2016-го отставала от плановых показателей.

Инфраструктура строилась недостаточно высокими темпами, резидентов можно было пересчитать по пальцам, часть бюджетных денег не осваивалась. Однако за последний год многое изменилось, «Титановая долина» перестала быть отстающей, превратившись в крепкого «середняка» среди 26 российских ОЭЗ. Благодаря чему произошел этот качественный скачок, в интервью «РГ» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Александр Витальевич, недавно Минэкономразвития РФ провело новый мониторинг эффективности ОЭЗ. Повысились ли показатели у «Титановой долины», можно ли сегодня считать ее эффективной?

Александр Цыбульский: «Титановая долина» действительно перешла в разряд эффективных особых экономических зон. Сегодня там зарегистрированы 13 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций в 24 миллиарда рублей, из которых уже вложено в проекты 3,5 миллиарда. Это на 600 миллионов рублей больше, чем было выделено на создание ОЭЗ из федерального и регионального бюджетов. Сейчас завершается строительство основных объектов инфраструктуры, до конца 2017 года все они будут сданы.

Есть ли в России более успешные особые экономические зоны? Может быть, нам есть, чему у них поучиться?

Александр Цыбульский: Нет универсального способа создать эффективную ОЭЗ. Успех всегда напрямую зависит от активности команды, которая занимается проектом, и от поддержки региональных властей. Мне кажется, в «Титановой долине» есть и то, и другое. Конечно, существуют более развитые площадки, но сравнивать их между собой довольно сложно. Сейчас в стране есть очевидные лидеры: Алабуга в Татарстане, Липецк, Санкт-Петербург, Москва. Но, во-первых, они функционируют уже больше десяти лет, а во-вторых, объем финансирования там несоизмеримо выше. Однако лет через 10−11 их вполне можно будет сравнивать с «Титановой долиной», и неизвестно, кто окажется лучше.

Успех всегда напрямую зависит от активности команды, которая занимается проектом, и от поддержки региональных властей. В «Титановой долине» есть и то, и другое

Могу сказать, что есть вещи, которым управляющие компании других площадок могли бы поучиться у коллег с Урала. Например, здесь УК наращивает свою операционную прибыль, а не только ждет бюджетных трансфертов. Ее специалисты оказывают содействие резидентам по проектированию и строительству объектов инфраструктуры, зарабатывая деньги. По сути, в этом и заключается основной смысл работы УК: снимать административные барьеры для бизнеса и снижать финансовую нагрузку на бюджет за счет выхода на самоокупаемость. Мне кажется, сегодня «Титановой долине» это удается.

В одном из интервью вы говорили, что иногда создается конкуренция между различными инструментами ускоренного экономического развития территорий. Нет ли такого противостояния в Свердловской области, где помимо ОЭЗ в этом году была создана ТОСЭР в Краснотурьинске?

Александр Цыбульский: Я продолжаю говорить о том, что мы зачастую создаем в регионах инструменты экономического роста, которые конкурируют друг с другом: особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, территории опережающего социально-экономического развития… Это связано в первую очередь с низкой координацией между ведомствами по вопросу их создания и функционирования. Мне кажется, ситуация должна измениться, когда мы завершим работу над стратегией пространственного развития, в которой четко пропишем перспективные экономические специализации регионов и их точки роста. Кроме того, мы постараемся систематизировать работу с теми инструментами ускоренного экономического развития, которые сегодня в нашем арсенале есть, всего их около 15. По большому счету, они используют набор одних и тех же льгот, по-разному их между собой комбинируя и играя на ставках налоговых преференций. Поэтому надо подходить к этим инструментам более осознанно и стараться встраивать их в общую стратегию социально-экономического развития страны, а не только точечно развивать, исходя из отраслевых приоритетов экономики региона.

Что касается ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах, я думаю, что острой конкуренции между ними не будет, поскольку природа этих двух инструментов разная. ОЭЗ — это точка экономического роста, которая должна давать импульс, притягивать новые компетенции.

А ТОСЭР — инструмент поддержки моногорода, находящегося сегодня не в самой лучшей ситуации. Он дает возможность создавать новые рабочие места, диверсифицировать экономику, поддерживать население. Инструменты разные и с точки зрения логистической доступности основных рынков сбыта продукции. Но в любом случае на одной территории все подобные проекты нужно запускать очень и очень аккуратно.

«Титановая долина» создавалась в том числе и для того, чтобы снять вопрос занятости жителей Верхней Салды, не работающих на ВСМПО. Удовлетворяют ли компетенции местных работников потребностям «Титановой долины» и не сталкивается ли она с кадровым голодом?

Александр Цыбульский: Сталкивается. Мы создали центр новой компетенции в регионе. Конечно, специалистов нужного уровня немного. Вообще, вопрос кадрового потенциала сегодня один из самых сложных. Но кое-что делается и для его решения. УК «Титановая долина» заключила соглашение с Уральским федеральным университетом о переквалификации рабочих под нужды резидентов. Теперь компания, которой требуются работники с особыми компетенциями, может обратиться в УрФУ, где специально для нее будут организованы курсы повышения квалификации. Это очень хороший опыт, который, я уверен, станет распространяться и дальше.

Из первых уст

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ:

— Мы децентрализовали систему управления особыми экономическими зонами, передали полномочия по управлению ими руководителям регионов. Одним из инициаторов этой реформы стал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он взял на себя ряд обязательств в отношении «Титановой долины» и выполняет их, как мне кажется, с опережением сроков. Так, в последнее время в уральской ОЭЗ появилось шесть новых очень важных резидентов. Несмотря на достаточно сложные отношения России с Соединенными Штатами Америки, на ограничения, сюда пришел Boeing. Команда Куйвашева убедила инвестора: здесь можно, нужно и выгодно работать. Это очень важно для региона, потому что он получит новые доходы для решения социальных проблем, появятся новые высокотехнологичные рабочие места и компетенции.

Кстати.

В 2017 году изменились критерии создания новых особых экономических зон: предварительно власти региона должны будут просчитать ее рентабельность, доходность и срок окупаемости, а также подготовить проект планировки территории и перспективный план развития. Кроме того, обязательно должны быть оценены экологические риски проекта. Управляющую компанию допустят к руководству ОЭЗ только в том случае, если у нее уже есть опыт создания и обеспечения работы крупных инфраструктурных объектов.

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