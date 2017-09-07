Новосибирское молоко и мясо запретили вывозить из области из-за лейкоза

По имеющимся на сегодняшний день данным — лейкозом заражены около 60% коров на территории области. Это хроническое заболевание у животных.

Раньше считалось, что оно не опасно для человека. Однако последние исследования показали — пить молоко, полученное от больных коров, нельзя. То же касается и мяса. Вводя ограничения на вывоз на федеральном уровне — рассчитывают постепенно оздоровить поголовье.