Новосибирское молоко и мясо запретили вывозить из области из-за лейкоза
Новосибирское молоко и мясо запретили вывозить за пределы области. Ограничения введены
Новосибирское молоко и мясо запретили вывозить за пределы области. Ограничения введены
По имеющимся на сегодняшний день данным — лейкозом заражены около 60% коров на территории области. Это хроническое заболевание у животных.
Раньше считалось, что оно не опасно для человека. Однако последние исследования показали — пить молоко, полученное от больных коров, нельзя. То же касается и мяса. Вводя ограничения на вывоз на федеральном уровне — рассчитывают постепенно оздоровить поголовье.
Как это скажется на уровне цен и ударит ли по сельхозпроизводителям — пока сказать сложно.