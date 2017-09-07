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09:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирское молоко и мясо запретили вывозить из области из-за лейкоза

Новосибирское молоко и мясо запретили вывозить за пределы области. Ограничения введены из-за того, что на территории региона обнаружены животные инфицированные лейкозом. Запрет введен на федеральном уровне.

По имеющимся на сегодняшний день данным — лейкозом заражены около 60% коров на территории области. Это хроническое заболевание у животных.

Раньше считалось, что оно не опасно для человека. Однако последние исследования показали — пить молоко, полученное от больных коров, нельзя. То же касается и мяса. Вводя ограничения на вывоз на федеральном уровне — рассчитывают постепенно оздоровить поголовье.

Как это скажется на уровне цен и ударит ли по сельхозпроизводителям — пока сказать сложно.

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