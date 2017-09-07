Администрация Екатеринбурга отменила сроки «балконной реформы»

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга приняла постановление, согласно которому, до 31 мая 2018 года владельцы объектов и собственники жилья на территории, тяготеющей к Центральному стадиону и пролегающей по маршруту следования клиентских групп ФИФА к ЧМ-2018, должны за счет собственных средств разработать паспорта фасадов, согласовать их с департаментом архитектуры и привести внешний облик домов в должный вид. Речь идет о 2 тыс. 65 объектах, 191 из которых является муниципальным.

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Согласно внесенным изменениям, в настоящее время «приведение архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствие требованиям, установленными правилами благоустройства Екатеринбурга, без четких временных ограничений».

Кроме того, из названия документа исключена преамбула «в связи с подготовкой к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге».

Напомним, ранее информация о «балконной реформе» в Екатеринбурге дошла до президента страны Владимира Путина. Тема обсуждалась в ходе рабочей встречи президента с врио губернатора региона Евгением Куйвашевым в начале июля.

«Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить. Кто у нас мэр?» — уточнил Путин.

«Глава администрации Александр Эдмундович Якоб», — ответил Куйвашев.