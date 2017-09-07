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09:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Администрация Екатеринбурга отменила сроки «балконной реформы»

Соответствующий документ о внесении изменений в ранее изданное постановление, за подписью главы администрации города Александра Якоба опубликовано на официальном сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга приняла постановление, согласно которому, до 31 мая 2018 года владельцы объектов и собственники жилья на территории, тяготеющей к Центральному стадиону и пролегающей по маршруту следования клиентских групп ФИФА к ЧМ-2018, должны за счет собственных средств разработать паспорта фасадов, согласовать их с департаментом архитектуры и привести внешний облик домов в должный вид. Речь идет о 2 тыс. 65 объектах, 191 из которых является муниципальным.

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Согласно внесенным изменениям, в настоящее время «приведение архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствие требованиям, установленными правилами благоустройства Екатеринбурга, без четких временных ограничений».

Кроме того, из названия документа исключена преамбула «в связи с подготовкой к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге».

Напомним, ранее информация о «балконной реформе» в Екатеринбурге дошла до президента страны Владимира Путина. Тема обсуждалась в ходе рабочей встречи президента с врио губернатора региона Евгением Куйвашевым в начале июля.

«Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить. Кто у нас мэр?» — уточнил Путин.

«Глава администрации Александр Эдмундович Якоб», — ответил Куйвашев.

«Разберитесь, поговорите с ним», — указал президент.

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