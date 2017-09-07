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09:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске завершено строительство нового здания онкополиклиники

В Челябинске завершилось строительство нового здания поликлиники областного онкологического диспансера. Планируется, что все работы будут завершены в октябре.

Сейчас ведутся работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, после чего завершится благоустройством в местах подключения и будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Напомним, строительство новой онкополиклиники началось в 2015 году по решению губернатора Бориса Дубровского. Глава региона поставил задачу возвести здание к осени 2017 года, и этот срок соблюден.

«Стройка эта долгожданная и, пожалуй, одна из самых важных для здравоохранения региона. Здесь разместится консультативная служба, здесь будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий “мозговой центр” южноуральской онкологии», — подчеркнул главный онколог министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Важенин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, общая площадь нового шестиэтажного здания поликлиники на 550 посещений в смену составит более шести тысяч квадратных метров. В поликлинике планируется развернуть в полном объеме отделение противоопухолевой лекарственной терапии, отделение амбулаторной радиотерапии, значительно шире планируется использовать стационарзамещающие технологии: отделение дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии, амбулаторной хирургии, что высвободит часть круглосуточных коек диспансера для более сложных хирургических вмешательств.

В новом здании поликлиники предусмотрены диагностические службы: эндоскопическое отделение, рентгеновское отделение, УЗИ, лаборатория. Планируется приобретение нового оборудования: маммографов, рентгеновских установок, эндоскопической и лабораторной техники, аппаратов ультразвуковой диагностики.

Все работы на объекте финансируются за счет средств областного бюджета. Общая стоимость «мозгового центра» челябинской онкологии — почти 360 миллионов рублей. Сейчас в новом здании уже расставляют мебель и оборудование.

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