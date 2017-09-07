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10:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нацбанк РК назвал причины ослабления тенге

Негативное влияние на курс национальной валюты, по мнению Нацбанка, оказали повышенный спрос на доллары и заявления отдельных экспертов, подогревающих девальвационные ожидания.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 сен — Sputnik. На 2,6% ослаб курс тенге по отношению к доллару с 21 августа по 6 сентября. Как пояснили в Национальном банке РК, такая ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения.

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«В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Национального Банка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса. Несмотря на стабильные фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, как цены на нефть и курсы валют в странах торговых партнерах, негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов», — отмечает финрегулятор.

Кроме того, в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты Нацбанк выступил ее продавцом и провел интервенции.

«В августе объем нетто-интервенций Национального Банка составил 70 млн. долларов. В первой неделе сентября Национальный Банк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Данные по итогам месяца будут опубликованы в начале октября», — отчитался центральный банк страны.

По данным Нацбанка 5—6 сентября ситуация стабилизировалась.

«По нашим прогнозам курс тенге к доллару будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов за баррель, а курс российского рубля не превысит 59−60 рублей за доллар. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции», — заключили в Национальном банке РК.

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