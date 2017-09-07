Нацбанк РК назвал причины ослабления тенге
Негативное влияние на курс национальной валюты, по мнению Нацбанка, оказали повышенный спрос на доллары и заявления отдельных экспертов, подогревающих девальвационные ожидания.
Негативное влияние на курс национальной валюты, по мнению Нацбанка, оказали повышенный спрос на доллары и заявления отдельных экспертов, подогревающих девальвационные ожидания.
АСТАНА, 7 сен — Sputnik. На 2,6% ослаб курс тенге по отношению к доллару с 21 августа по 6 сентября. Как пояснили в Национальном банке РК, такая ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения.
«В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Национального Банка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса. Несмотря на стабильные фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, как цены на нефть и курсы валют в странах торговых партнерах, негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов», — отмечает финрегулятор.
Кроме того, в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты Нацбанк выступил ее продавцом и провел интервенции.
«В августе объем
По данным Нацбанка
«По нашим прогнозам курс тенге к доллару будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов за баррель, а курс российского рубля не превысит 59−60 рублей за доллар. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции», — заключили в Национальном банке РК.