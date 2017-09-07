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10:01 (мск), источник: Tengrinews

Названы цены на Интернет в самолетах «Эйр Астаны»

С октября 2017 года «Эйр Астана’обеспечит пассажиров скоростным Интернетом на борту «Боинг-767», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, авиакомпания установила кабинную систему Rockwell Collins, которая использует возможности Inmarsat’s Global Xpress (GX) Aviation. Пассажиры «Эйр Астаны» смогут выбрать три интернет-пакета: «Старт» 15 МБ, «Бизнес» 50 МБ, «Cупер» 100 МБ по цене 1 500, 4 500 и 7 500 тенге, соответственно.

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Средняя скорость соединения — от 2 до 5 Мб/сек. Услуга будет доступна в салонах эконом- и бизнес-класса на всех трех самолетах «Боинг-767».

«GX Aviation — это уникальный на сегодня продукт на рынке, специально разработанный для обеспечения на борту широкополосного соединения, имеющего беспрецедентную скорость, надежность и постоянство.

«Эйр Астана» первой в мире предлагает такую связь на широкофюзеляжных самолетах и делает акцент на инновационных технологиях и превосходном качестве обслуживания. Это знаковое событие для всех нас, включая «Эйр Астану» и нашего партнера Rockwell Collins", — прокомментировал старший вице-президент по стратегическому и бизнес-развитию Inmarsat Aviation Фредерик ван Эссен.

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