Названы цены на Интернет в самолетах «Эйр Астаны»

Источник: Tengrinews

Как сообщается, авиакомпания установила кабинную систему Rockwell Collins, которая использует возможности Inmarsat’s Global Xpress (GX) Aviation. Пассажиры «Эйр Астаны» смогут выбрать три интернет-пакета: «Старт» 15 МБ, «Бизнес» 50 МБ, «Cупер» 100 МБ по цене 1 500, 4 500 и 7 500 тенге, соответственно.

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Средняя скорость соединения — от 2 до 5 Мб/сек. Услуга будет доступна в салонах эконом- и бизнес-класса на всех трех самолетах «Боинг-767».

«GX Aviation — это уникальный на сегодня продукт на рынке, специально разработанный для обеспечения на борту широкополосного соединения, имеющего беспрецедентную скорость, надежность и постоянство.