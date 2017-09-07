«СИБЭКО» отчиталась о готовности к отопительному сезону, об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания завершила подготовку к отопительному сезону. За лето в городе поменяли 28 километров трубопроводов.

«В рамках проведения гидравлических испытаний специалистами энергокомпании было выявлено 1128 ослабленных мест на трубопроводах, что в общей сложности на 100 дефектов больше, чем в 2016 году», — заявили в компании.