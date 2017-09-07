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09:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«СИБЭКО» отчиталась о готовности к отопительному сезону

За лето поменяли 28 километров трубопроводов, старт отопительного сезона планируется 20 сентября.

«СИБЭКО» отчиталась о готовности к отопительному сезону, об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания завершила подготовку к отопительному сезону. За лето в городе поменяли 28 километров трубопроводов.

«В рамках проведения гидравлических испытаний специалистами энергокомпании было выявлено 1128 ослабленных мест на трубопроводах, что в общей сложности на 100 дефектов больше, чем в 2016 году», — заявили в компании.

Полностью налажено оборудование на теплоисточниках, насосных станциях, центральных тепловых пунктах и сетях компании.

Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона может произойти 20 сентября.

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