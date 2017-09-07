«СИБЭКО» отчиталась о готовности к отопительному сезону
За лето поменяли 28 километров трубопроводов, старт отопительного сезона планируется 20 сентября.
За лето поменяли 28 километров трубопроводов, старт отопительного сезона планируется 20 сентября.
«СИБЭКО» отчиталась о готовности к отопительному сезону, об этом сообщает
Компания завершила подготовку к отопительному сезону. За лето в городе поменяли 28 километров трубопроводов.
«В рамках проведения гидравлических испытаний специалистами энергокомпании было выявлено 1128 ослабленных мест на трубопроводах, что в общей сложности на 100 дефектов больше, чем в 2016 году», — заявили в компании.
Полностью налажено оборудование на теплоисточниках, насосных станциях, центральных тепловых пунктах и сетях компании.
Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона может произойти 20 сентября.