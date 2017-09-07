Усольская больница войдет в проект «Новая поликлиника»

Больничный комплекс в Усолье состоит из нескольких зданий. При этом часть старых и деревянных корпусов не используется.



«Мы хотим передать из нашего оперативного управления здания, которые не используются, — отметила Светлана Герцберг. — Силами больницы частично провели ремонт в кирпичном здании, чтобы перенести туда детское отделение. Также нуждается в ремонте и корпус поликлиники, но он потребует больших денежных средств, и сейчас мы рассматриваем вопрос о его переезде в уже имеющееся здание на территории больничного городка до конца 2017 года».



В министерстве здравоохранения Прикамья подтвердили данную информацию, а также сообщили, что отделение войдет в проект «Новая поликлиника». Это позволит повысить доступность получения населением медицинских услуг.



По итогам встречи с врио губернатора было принято решение, что в течение ближайшей недели руководство больницы представит свои предложения по обустройству медицинского учреждения в Министерство здравоохранения Прикамья. После этого будет принято решение по модернизации Усольской районной больницы.



«Жителей волнуют те вопросы, которые власть может и должна решать. Надо сказать, что ничего сверхъестественного люди не просят. Эти вещи решаемы. Нужно кропотливо, каждодневно работать, слышать людей, находить компромиссы», — подчеркнул врио губернатора Пермского края Максим Решетников.