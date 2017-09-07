Омичам напомнят о налогах по почте
Налоговая служба начала рассылку уведомлений об имущественных налогах за 2016 год.
Налоговая служба начала рассылку уведомлений об имущественных налогах за 2016 год.
Омичам начислили имущественные налоги за 2016 год. Оплатить их необходимо до 1 декабря. УФНС России по Омской области начало рассылку гражданам соответствующих уведомлений по почте. Если налогоплательщик зарегистрирован в личном кабинете налоговой службы, то он получит электронное уведомление.
На конвертах, полученных по почте, в качестве отправителя указывается адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС России или его филиалов. В Омской области уведомления получат 845 тыс. собственников транспортных средств, объектов недвижимости и земельных участков. Рассылка писем завершится в конце октября.