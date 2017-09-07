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09:56 (мск), источник: СуперОмск

Омичам напомнят о налогах по почте

Налоговая служба начала рассылку уведомлений об имущественных налогах за 2016 год.

Источник: Reuters

Омичам начислили имущественные налоги за 2016 год. Оплатить их необходимо до 1 декабря. УФНС России по Омской области начало рассылку гражданам соответствующих уведомлений по почте. Если налогоплательщик зарегистрирован в личном кабинете налоговой службы, то он получит электронное уведомление.

На конвертах, полученных по почте, в качестве отправителя указывается адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС России или его филиалов. В Омской области уведомления получат 845 тыс. собственников транспортных средств, объектов недвижимости и земельных участков. Рассылка писем завершится в конце октября.

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