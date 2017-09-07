Омичам напомнят о налогах по почте

Омичам начислили имущественные налоги за 2016 год. Оплатить их необходимо до 1 декабря. УФНС России по Омской области начало рассылку гражданам соответствующих уведомлений по почте. Если налогоплательщик зарегистрирован в личном кабинете налоговой службы, то он получит электронное уведомление.