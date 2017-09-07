Мишарин: завершено проектирование ВСМ «Москва-Казань»
Проект высокоскоростной магистрали проходит экспертизу.
Проект высокоскоростной магистрали проходит экспертизу.
Проектирование высокоскоростной магистрали Москва — Казань завершено, проект передан на экспертизу, сообщает Лента.ру со ссылкой на первого
Об этом стало известно во время Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.
По словам Мишарина, уже готовы соглашения об участии Китая в софинансировании проекта. При этом инвестор заинтересован прежде всего в грузоперевозках — только в 2016 году КНР экспортировала электронной техники на 300 млрд рублей (без учета остальных товаров).
Строительство высокоскоростной магистрали оценивается в 1,26 триллионов рублей. Реализовать проект планируется за три года — к 2020 году движение по маршруту
Напомним, ранее Александр Мишарин сообщал, что ВСМ простимулирует рост экономики в регионах присутствия. В частности, потребуется производство рельсов и других товаров на сумму около 300 млрд рублей.