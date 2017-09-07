Мишарин: завершено проектирование ВСМ «Москва-Казань»

Проектирование высокоскоростной магистрали Москва — Казань завершено, проект передан на экспертизу, сообщает Лента.ру со ссылкой на первого вице-президента РЖД Александра Мишарина.

Об этом стало известно во время Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

По словам Мишарина, уже готовы соглашения об участии Китая в софинансировании проекта. При этом инвестор заинтересован прежде всего в грузоперевозках — только в 2016 году КНР экспортировала электронной техники на 300 млрд рублей (без учета остальных товаров).

Строительство высокоскоростной магистрали оценивается в 1,26 триллионов рублей. Реализовать проект планируется за три года — к 2020 году движение по маршруту Москва-Казань должно быть открыто.