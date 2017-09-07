Две школы Красноярска получили крупные гранты на реализацию проектов

Две красноярские школы стали победителями всероссийского конкурса «Территория образовательных проектов», проводимого организацией «Рыбаков Фонд». Лучшими были признаны гимназия № 1 «Универс» и школа № 152. Подробности рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Ученики гимназии № 1 представили проект «Внутреннее пространство Старшей Школы». Дети самостоятельно разработали проект общественных пространств. На реализацию идеи фонд выделил грант в размере 1 млн рублей. Старшеклассники хотят оформить рабочие и рекреационные зоны, сделать настенный календарь и стену новостей, стенд «Искусство в старшей школе» и обустроить галереи. По задумке школьников, в гимназии должно появиться мультифункциональное пространство для работы и отдыха, индивидуальные рабочие места и книжные стеллажи-выставки.

Школа № 152 представила уникальный проект «Собака на радость детям». В учреждении решили оказать поддержку детям-инвалидам. Реабилитацией и социальной интеграцией школьников будут заниматься не только педагоги и волонтеры, но и специально подготовленные собаки-терапевты. Детей ждут соревнования по адаптивному спорту «Летающий пес», а обученные собаки смогут прийти на день рождения. На реализацию проекта школа получила 410 тысяч рублей.

«В красноярских школах обновляется образовательная среда. Основная задача — создать возможности для занятий творчеством, спортом и научно-технической деятельностью, обеспечить комфортные условия для работы педагогов. Модернизируя школьную инфраструктуру, мы находим нестандартные пути развития материально-технической базы. Например, сейчас в учреждениях проходит «инвентаризация» — собираются примеры необычных идей оформления школьного пространства. Успешный опыт необходимо тиражировать, уже сейчас ведётся работа по созданию каталога инфраструктурных решений, в котором директора и учителя смогут «подглядеть» идеи для своих учреждений.

Примечательно, что зачастую инициативы педагогов и детей по улучшению школ не требуют больших финансовых затрат. Особое место в направлении инфраструктурных изменений занимает обеспечение доступного образования для детей с повышенными потребностями, — отметила руководитель главного управления образования мэрии Красноярска Татьяна Ситдикова.