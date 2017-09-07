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09:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Две школы Красноярска получили крупные гранты на реализацию проектов

Учреждения стали победителями всероссийского конкурса.

Две красноярские школы стали победителями всероссийского конкурса «Территория образовательных проектов», проводимого организацией «Рыбаков Фонд». Лучшими были признаны гимназия № 1 «Универс» и школа № 152. Подробности рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Ученики гимназии № 1 представили проект «Внутреннее пространство Старшей Школы». Дети самостоятельно разработали проект общественных пространств. На реализацию идеи фонд выделил грант в размере 1 млн рублей. Старшеклассники хотят оформить рабочие и рекреационные зоны, сделать настенный календарь и стену новостей, стенд «Искусство в старшей школе» и обустроить галереи. По задумке школьников, в гимназии должно появиться мультифункциональное пространство для работы и отдыха, индивидуальные рабочие места и книжные стеллажи-выставки.

Школа № 152 представила уникальный проект «Собака на радость детям». В учреждении решили оказать поддержку детям-инвалидам. Реабилитацией и социальной интеграцией школьников будут заниматься не только педагоги и волонтеры, но и специально подготовленные собаки-терапевты. Детей ждут соревнования по адаптивному спорту «Летающий пес», а обученные собаки смогут прийти на день рождения. На реализацию проекта школа получила 410 тысяч рублей.

«В красноярских школах обновляется образовательная среда. Основная задача — создать возможности для занятий творчеством, спортом и научно-технической деятельностью, обеспечить комфортные условия для работы педагогов. Модернизируя школьную инфраструктуру, мы находим нестандартные пути развития материально-технической базы. Например, сейчас в учреждениях проходит «инвентаризация» — собираются примеры необычных идей оформления школьного пространства. Успешный опыт необходимо тиражировать, уже сейчас ведётся работа по созданию каталога инфраструктурных решений, в котором директора и учителя смогут «подглядеть» идеи для своих учреждений.

Примечательно, что зачастую инициативы педагогов и детей по улучшению школ не требуют больших финансовых затрат. Особое место в направлении инфраструктурных изменений занимает обеспечение доступного образования для детей с повышенными потребностями, — отметила руководитель главного управления образования мэрии Красноярска Татьяна Ситдикова.

В администрации добавили, что в конкурсе приняли участие 937 школ из 77 регионов страны. Эксперты оценивали заявки учреждений в пяти номинациях: «Школа — центр социума», «Школа взросления», «Школа профессионального самоопределения», «Школа ресурсный центр», «Школа высокой информационной культуры». Основными критериями являлись актуальность и новизна, практическая значимость для учреждения и реалистичность исполнения. Победителями были признаны 30 школ, а общий призовой фонд конкурса составил 25 млн рублей.

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