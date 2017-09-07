Почему в Сибири не используют четыре миллиона гектаров сельхозземель

В оборот запланировано ввести около 600 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий. В то же время механизм изъятия земель у недобросовестных пользователей все еще не отработан.

Новосибирская область — один из первых в стране регионов, где началась комплексная инвентаризация сельскохозяйственных угодий, и сегодня она наряду с Самарской областью и Краснодарским краем находится в лидерах по этому направлению работы. Территория области (178,2 тысячи километров) разделена на тридцать районов. В 2015-м гектары «пересчитали» в пяти районах, в 2016-м — в десяти, а в этом году, как обещают в региональном минсельхозе, все земли будут учтены.

В Новосибирской области более восьми миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий различного назначения, и предположительно 18−25 процентов пашни не используется.

Министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин подчеркивает, что землю нужно вводить в экономическое производство. Это не самоцель, следовательно, нужно учитывать, достаточно ли материальных ресурсов, чтобы обрабатывать большие площади. Если нет, то хозяйствам нужно перевооружиться.

Начальник отдела госмониторинга плодородия почв земель сельхозназначения и информационного обеспечения Центра агрохимической службы «Новосибирский» Светлана Есбатырова на заседании общественного совета при региональном минсельхозе сообщила, что сейчас завершается создание и исходное наполнение геоинформационной системы. Следующим этапом станет ее администрирование. На специальном ресурсе содержится мониторинг земель сельхозназначения, отражена актуальная информация, в программу постоянно вносят изменения. Благодаря этому уже сегодня можно увидеть, что находится в том или ином месте — распаханное или заросшее бурьяном поле, карьер или кладбище, в чьей собственности участок, кто арендатор.

— Мы наполняем базу, и она уже содержит огромный массив информации. Но для работы с программой мониторинга сельхозугодий нужны специалисты, а их нет, тем более в районах. На учебу к нам присылают агрономов, мы им показываем, как пользоваться ресурсом, а потом узнаем, что человек уволился, переехал, — обозначила проблему Светлана Есбатырова.

Одни из самых передовых в регионе — Тогучинский и Мошковский районы. По словам заместителя главы администрации Мошковского района Александра Полтановича, в районе много собственников земли, и их поиск тормозит работу по сбору информации об использовании земельных участков. Начальник управления сельского хозяйства администрации Тогучинского района Анатолий Пахомов также отметил, что одна из проблем, которая осложняет работу по мониторингу земель, — взаимодействие с собственниками, отсутствие информации о них. Для эффективной работы он предлагает привлечь базу данных налогоплательщиков, чтобы иметь представление о реальных сельхозпроизводителях.

Руководитель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания области Олег Подойма напомнил, что, несмотря на существующий закон об изъятии неиспользуемых сельхозземель, механизм так и не отработан.

— Не один десяток хозяйств в регионе испытывает дефицит в дополнительных площадях для посевов сельхозкультур. Однако недобросовестный пользователь не напрягается от того, что мы узнаем, если он не использует землю. Реальных рычагов воздействия сегодня нет. Эту работу необходимо усилить, возможно, привлечь налоговые органы, прокуратуру, — заявил депутат, предложив отработать алгоритм на конкретных районах.

Как известно, в качестве дополнительной меры по экономическому стимулированию вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения применяется повышенное налогообложение. Так, в случае, если земельный участок признан неиспользуемым, налог на него исчисляется по ставке не 0,3 процента, а 1,5. Но эта мера действенна, если известен собственник.

— К моим землям примыкает участок, собственник которого неизвестен. Уже много лет мы не можем его разыскать. Это создает определенные трудности, ведь непросто заниматься землей, если на поле есть бесхозный участок, — посетовал фермер Владимир Немов.

В Новосибирской области действуют меры поддержки вовлечения в оборот неиспользованных земель. До 2017 года в регионе существовала компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ за счет средств федерального и областного бюджетов. Однако с 2017 года в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014−2020 годы» указанное мероприятие субсидируется только на орошаемых или осушаемых землях. В связи с этим региональный минсельхоз выступил с инициативой — с 2018 года включить в госпрограмму проведение культуртехнических работ на немелиорируемых землях.

Комментарий

Василий Пронькин, министр сельского хозяйства Новосибирской области:

— Основная цель инвентаризации — урегулирование земельных отношений между хозяйствующими субъектами региона. Эта работа важна, чтобы понять, сколько в реальности используется земель, эффективно ли, где еще есть белые пятна. Благодаря космическому мониторингу можно не только проконтролировать качество состояния земель, но и наиболее рационально спрогнозировать их дальнейшее использование. К примеру, нередко простой инженер, механизатор или тракторист решает начать свое дело, а информации, как вести хозяйство, у него нет.

Справка «РГ».