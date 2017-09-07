Минсельхоз проверит деятельность свинокомплекса «Пермский». Если будут выявлены нарушения, предприятие будет обязано вернуть деньги в бюджет в течение двух месяцев. Ранее сотрудники УФАС пришли к выводу, что свинокомплекс получил субсидию с нарушением законодательства, поэтому не может распоряжаться средствами.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, минсельхоз оказал господдержку предприятию законно, по программе «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013−2015 годы и на период до 2020 года». Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ведомстве, предприятие получило субсидию в размере 207,7 миллионов рублей.

По закону субъекты РФ при принятии нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий, имеют право определять цели, порядок и условия их предоставления. Это не значит, то какому-то предприятию предоставляют преференции.

«Получить субсидию мог любой сельхозтоваропроизводитель, соответствующий установленным требованиям и предоставивший необходимый пакет документов. Всем был обеспечен равный доступ к информации об условиях и порядке предоставления субсидий, ко всем потенциальным получателям господдержки предъявлялись одинаковые требования», — прокомментировали ситуацию в Минсельхозе.