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10:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

Минсельхоз проверит деятельность свинокомплекса «Пермский»

Если сотрудники министерства найдут нарушения, то в течение двух месяцев предприятие должно будет вернуть деньги.

Минсельхоз проверит деятельность свинокомплекса «Пермский». Если будут выявлены нарушения, предприятие будет обязано вернуть деньги в бюджет в течение двух месяцев. Ранее сотрудники УФАС пришли к выводу, что свинокомплекс получил субсидию с нарушением законодательства, поэтому не может распоряжаться средствами.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, минсельхоз оказал господдержку предприятию законно, по программе «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013−2015 годы и на период до 2020 года». Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ведомстве, предприятие получило субсидию в размере 207,7 миллионов рублей.

По закону субъекты РФ при принятии нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий, имеют право определять цели, порядок и условия их предоставления. Это не значит, то какому-то предприятию предоставляют преференции.

«Получить субсидию мог любой сельхозтоваропроизводитель, соответствующий установленным требованиям и предоставивший необходимый пакет документов. Всем был обеспечен равный доступ к информации об условиях и порядке предоставления субсидий, ко всем потенциальным получателям господдержки предъявлялись одинаковые требования», — прокомментировали ситуацию в Минсельхозе.

Сейчас министерство проводит проверку соблюдения свинокомплексом условий, целей и порядка предоставления субсидий. Если сотрудники ведомства найдут нарушения, то в течение двух месяцев предприятие должно будет вернуть деньги.

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