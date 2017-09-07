В Омске отопительный сезон может начаться уже в сентябре

Сегодня, 7 сентября, на межведомственной комиссии по обеспечению работы ЖКК Омска обсудили готовность к отопительному сезону.

Как заверили представители округов и теплоснабжающих компаний, весь комплекс мероприятий вошел в финальную стадию. Уже сейчас степень готовности многоквартирных домов составляет 97,3%.

К 15 сентября эта цифра должна достигнуть 100 процентов.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства Омска:

— К 15 сентября должна быть обеспечена полная стопроцентная готовность. В течение оставшейся до этого дня недели следует максимально мобилизоваться на местах, чтобы закончить все необходимые мероприятия. Отклонения от графика будут рассматриваться предметно, по адресам, с учетом персональной ответственности руководителей, специалистов за состояние объектов и работу по их подготовке к отопительному сезону.