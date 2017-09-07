В Омске отопительный сезон может начаться уже в сентябре
Многоквартирные дома уже почти подготовили к зиме.
Многоквартирные дома уже почти подготовили к зиме.
Сегодня, 7 сентября, на межведомственной комиссии по обеспечению работы ЖКК Омска обсудили готовность к отопительному сезону.
Как заверили представители округов и теплоснабжающих компаний, весь комплекс мероприятий вошел в финальную стадию. Уже сейчас степень готовности многоквартирных домов составляет 97,3%.
К 15 сентября эта цифра должна достигнуть 100 процентов.
Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства Омска:
— К 15 сентября должна быть обеспечена полная стопроцентная готовность. В течение оставшейся до этого дня недели следует максимально мобилизоваться на местах, чтобы закончить все необходимые мероприятия. Отклонения от графика будут рассматриваться предметно, по адресам, с учетом персональной ответственности руководителей, специалистов за состояние объектов и работу по их подготовке к отопительному сезону.
Также участники заседания учли прогнозы синоптиков, пообещавших мокрый снег уже в конце сентября. Скорее всего, отопление дадут в последних числах сентября.