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10:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отопительный сезон может начаться уже в сентябре

Многоквартирные дома уже почти подготовили к зиме.

Сегодня, 7 сентября, на межведомственной комиссии по обеспечению работы ЖКК Омска обсудили готовность к отопительному сезону.

Как заверили представители округов и теплоснабжающих компаний, весь комплекс мероприятий вошел в финальную стадию. Уже сейчас степень готовности многоквартирных домов составляет 97,3%.

К 15 сентября эта цифра должна достигнуть 100 процентов.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства Омска:

 — К 15 сентября должна быть обеспечена полная стопроцентная готовность. В течение оставшейся до этого дня недели следует максимально мобилизоваться на местах, чтобы закончить все необходимые мероприятия. Отклонения от графика будут рассматриваться предметно, по адресам, с учетом персональной ответственности руководителей, специалистов за состояние объектов и работу по их подготовке к отопительному сезону.

Также участники заседания учли прогнозы синоптиков, пообещавших мокрый снег уже в конце сентября. Скорее всего, отопление дадут в последних числах сентября.

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