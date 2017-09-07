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11:37 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону безработные получат средства на открытие своего дела

Желающие лепить пельмени, печь пироги, открыть небольшую автомастерскую или делать деревенский сыр и многое другое могут теперь получить финансовую поддержку на открытие собственного бизнеса. Власти региона всячески содействуют развитию малого бизнеса, и на очередном заседании правительства Ростовской области обсудили и приняли порядок предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам, а также определили размер субсидии. Он составляет до 100 тысяч рублей.

— Единовременная финансовая помощь при регистрации и единовременная финансовая помощь на подготовку документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо фермерского хозяйства предоставляется гражданам, признанным безработными и прошедшим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, — уточнил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Главное условие — желающий получить субсидию должен быть официально зарегистрирован в качестве безработного в центре занятости. В приоритете будут жители области с ограниченными возможностями здоровья. Ведь трудоустройство этой категории граждан очень актуально сегодня. Соискатель должен зарегистрироваться в качестве юридического лица либо как индивидуальный предприниматель или глава фермерского хозяйства. А выделенные средства можно израсходовать на оплату госпошлины за предоставление лицензии, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение основных средств и материалов для своего бизнеса — например, животных, кур, уток в соответствии с бизнес-планом. Есть только одно ограничение: нельзя потратить деньги на программное обеспечение и затрат по его обслуживанию.

Ожидается, что наиболее востребована бюджетная финансовая помощь будет для районов области, где будут открываться небольшие мастерские, ремесленные лавки и фермерские хозяйства.

— Действительно, такая помощь придется весьма кстати тем, кто хочет заняться своим делом, — считает глава Егорлыкского сельского поселения Иван Гулай. — У нас сельскохозяйственный район, и найдутся желающие заниматься фермерством. Это реальное производство. И мы двумя руками «за» его поддержку. В то же время, например, магазинов столько, что образовалась настоящая авеню в полтора километра длиной. Надо бы, чтобы начинающие предприниматели осваивали новые ниши. Государственная поддержка для них весьма кстати.

Справка

Для получения финансовой помощи необходимо обратиться в центр занятости населения с заявлением о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. К заявлению надо предоставить бизнес-план, в котором будут следующие разделы: резюме, информация о планируемой экономической деятельности, организационные мероприятия, исследование рынка, экономическое обоснование и возможные риски.

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