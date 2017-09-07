Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд рублей
Проект был заморожен с 2014 года
Проект был заморожен с 2014 года
НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Стоимость завершения строительства Дзержинской ветки метрополитена в Новосибирске, которая должна соединить центр города с густонаселенными восточными районами, может увеличиться с 13 до 15 млрд рублей за счет инфляции. Об этом сообщил в четверг на совещании, посвященном развитию метрополитена, мэр Анатолий Локоть.
«Проект нуждается в актуализации, три года прошло. Думаю, стоимость изменится, но не намного — до 15 млрд рублей», — сказал Локоть.
Он пояснил, что текущий проект был актуален для 2014 года. Тогда власти планировали привлекать к строительству метро частного инвестора, однако в ходе экономического кризиса возможностей не нашлось, и проект был заморожен.
В августе 2017 года начальник департамента транспорта и
Предполагается, что транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина — один из самых тяжелых въездов в город — и повысить транспортную доступность этой территории, в частности, активно застраиваемого жилмассива «Плющихинский», где с 2005 года группа компаний «Дискус» построила более 70 многоэтажных жилых домов.
Новосибирский метрополитен — единственный за Уралом — был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя — «Золотая Нива» — была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2016 году метрополитен перевез около 79 млн пассажиров.