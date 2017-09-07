Новый дизайн для «Суперджета» придумают гости ВЭФ
Стенды авиационных предприятий
Стенды авиационных предприятий
Объединенная авиастроительная корпорация на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представляет интерактивные стенды двух крупнейших своих предприятий — филиала компании «Сухой»
Авиационный завод представляет рабочее место
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», чтобы самостоятельно создать ливрею, необходимо совершить два простых действия: раскрасить изображение самолета на листе бумаги, а затем положить лист на специальную отметку на столе. Камеры считают эскиз и выведут модель на экран.
На авиапредприятиях работают около 15 тыс человек. КнААЗ имени Ю. А. Гагарина создает новейшие боевые самолеты: истребитель поколения «4++» Су-35 и перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА, истребитель 5-го поколения. АО «Гражданские самолеты Сухого» ведет окончательную сборку гражданского лайнера SSJ100. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 50 самолетов в год.
Ежегодно компания «Сухой» привлекает в свой филиал более 100 человек. В основном это квалифицированные рабочие и инженеры. Работники, переехавшие на постоянное место жительства в
Напомним,
Также регион представлен на выставке «Улица Дальнего Востока». Павильон региона интересен прежде всего тем, что с помощью высокотехнологичным методов здесь возможно увидеть и даже в некотором смысле осязать всю уникальность природной территории. Чем удивляет край гостей форума, ранее рассказывало агентство.