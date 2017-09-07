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11:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новый дизайн для «Суперджета» придумают гости ВЭФ

Стенды авиационных предприятий Комсомольска-на-Амуре представлены в павильоне Хабаровского края.

Источник: Reuters

Объединенная авиастроительная корпорация на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представляет интерактивные стенды двух крупнейших своих предприятий — филиала компании «Сухой» Комсомольского-на-Амуре завода имени Гагарина и филиала АО «Гражданские самолеты Сухого». Они представлены на экспозиции Хабаровского края в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Авиационный завод представляет рабочее место сборщика-клепальщика. Мастер-класс для посетителей выставки проводит победитель национального чемпионата WoldSkills Евгений Ряполов. На стенде АО «ГСС» можно совершить 3D-тур по самолету SSJ100 в салоне бизнес-класса, а также принять участие в интерактивном конкурсе на лучший рисунок «ливреи» самолета с 3D-демонстрацией.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», чтобы самостоятельно создать ливрею, необходимо совершить два простых действия: раскрасить изображение самолета на листе бумаги, а затем положить лист на специальную отметку на столе. Камеры считают эскиз и выведут модель на экран.

На авиапредприятиях работают около 15 тыс человек. КнААЗ имени Ю. А. Гагарина создает новейшие боевые самолеты: истребитель поколения «4++» Су-35 и перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА, истребитель 5-го поколения. АО «Гражданские самолеты Сухого» ведет окончательную сборку гражданского лайнера SSJ100. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 50 самолетов в год.

Ежегодно компания «Сухой» привлекает в свой филиал более 100 человек. В основном это квалифицированные рабочие и инженеры. Работники, переехавшие на постоянное место жительства в Комсомольск-на-Амуре, получают подъемные, компенсацию стоимости переезда и в течение первого года — аренды жилья.

Напомним, 6—7 сентября во Владивостоке проходят основные мероприятия деловой программы ВЭФ, На форуме работает делегация Хабаровского края, которую возглавляет губернатор Вячеслав Шпорт. Представители региона принимают участие в дискуссионных площадках, проводят встречи с инвесторами, заключен ряд соглашений. Подробно о работе хабаровской делегации рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».

Также регион представлен на выставке «Улица Дальнего Востока». Павильон региона интересен прежде всего тем, что с помощью высокотехнологичным методов здесь возможно увидеть и даже в некотором смысле осязать всю уникальность природной территории. Чем удивляет край гостей форума, ранее рассказывало агентство.

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