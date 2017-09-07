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10:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Индустриальный парк Хабаровского края презентовали на ВЭФ

Предприятие было создано на базе действующего завода по производству керамического кирпича.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Хабаровский завод строительной керамики попал в число проектов, представленных на ВЭФ. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Цапенко, компания получила статус индустриального парка, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

В рамках деловой программы III Восточного экономического форума продолжились презентации инвестиционных проектов. Сегодня, 7 сентября, инициаторы проектов рассказали о своих наработках в области производства строительных материалов. В их числе представили ООО «Хабаровский завод строительной керамики».

«Индустриальный парк «Хабаровский завод строительной керамики» создан на базе действующего завода по производству керамического кирпича. По словам Дмитрия Цапенко, генерального директора ООО «Хабаровский завод строительной керамики», компания получила статус индустриального парка в 2016 году. Площадь ИП составляет 27 ГА, на 17, 5 размещены отданы под резидентов, среди которых — предприятия ООО «Теплоэффективный блок» (производство бетонных стеновых материалов), ООО «Дальэнергогаз» (строительство газовой компрессионной станции для заправки автобусов) и ООО «РБУ-ДВ» (производство бетона различных марок). 9,5 ГА пока остаются свободными.

Напомним, сегодня завершается деловая программа III Восточного экономического форума. Традиционно на полях ВЭФ проходят презентации инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на Дальнем Востоке России.

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