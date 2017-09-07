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10:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским больницам обещают миллионный рост доходов

За каждого пациента добавят по 10 рублей.

В Свердловской области увеличили нормативы финансирования оказания помощи в медучреждениях. Решение было озвучено на заседании комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, которое состоялось 7 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Увеличение тарифов было утверждено исходя из показателей исполнения территориальной программы ОМС на 2017 год, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала.

На 10 рублей (до 230) увеличилась сумма, которую поликлиника получает ежемесячно за каждого прикрепленного к ней гражданина, вне зависимости от факта его обращения за медицинской помощью. Базовая ставка в круглосуточном стационаре выросла с 18 094 рублей до 18 427 рублей.

«Несмотря на то, что рост норматива сам по себе кажется незначительным, он сильно влияет на доходы медицинской организации в целом: после решения комиссии доход крупной районной или городской больницы может вырасти на несколько миллионов рублей до конца текущего года», — заявил министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.

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