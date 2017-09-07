Тысячи элитных коров из Европы везут на огромный завод сыров в Маслянино

Президент второго по величине в Сибири агропромышелнного комплекса, немец Штефан Дюрр показывает место, откуда в ближайшее время в десятки российских регионов отправятся цистерны с экологически чистым молоком. К запуску почти все готово — осталось завести коров и разрезать алую ленту. Всего здесь будут доить 5000 тысяч коров.

Основную группу племенного скота из Германии уже доставили в село Пеньково Маслянинсокого района. Средний возраст телят — от 18 до 24 месяцев. То есть, уже весной от них ждут первое молоко. Сейчас коровы набираются сил и готовятся к новоселью.

Общая сумма инвестиций составила больше двух миллиардов рублей. К примеру, коровник рассчитан на тысячу голов. Через три недели здесь закипит жизнь.

Комплекс включает в себя ферму, где коровы едят и отдыхают, есть большой доильный зал с «каруселью» на 72 места. Региональный директор Сергей Ляхов рассказывает, что каждую буренку из Европы отбирали лучшие эксперты. Три важных признака, влияющие на надои молока, — внешность, родословная и возраст.

— Мы следуем технологиям, которые отработаны во всем мире, и получаем гарантированный стабильный результат — 150 тонн молока в сутки, — говорит Сергей Ляхов.

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Сотрудники «ЭкоНивы» убеждены, что коровы — далеко неглупые животные. У них есть своя иерархия, социальная лестница, лидеры, середняки и так называемые аутсайдеры. Если найти индивидуальный подход к каждой корове, то на надоях молока точно не проиграешь.

На каждой буренке есть специальный ошейник с номером. Все фиксирует и считает компьютер. В центре управления можно отследить, сколько корова дала молока за сутки, год и весь дойный период.

Всего на предприятии сейчас больше 12 тысяч коров. Чтобы обеспечить правильное питание животных, заготавливают корма почти на 30 тысячах гектаров. У работников достойная зарплата, социальный пакет. Ежегодно компания безвозмездно помогает подготовить школы к 1 сентября.

«Голландский», «Маасдам», «Молочный» — благодаря новому заводу, больше 50-ти наименований сыров, приготовленных по самым высоким стандартам, будут поставлять не только в регионы России, но и за рубеж.

Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко рассказывает о появление в Сибири крупнейшего завода по производству сыров — это позволит повысить конкуренцию с западными производителями.