Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Улюкаев посоветовал бояться "данайцев, приносящих колбайцев"
Поклонская: я - о махинациях, а мне - о неудовлетворенности
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Родители херсонских школьников отказались от украинизации — СМИ
Новое оружие РФ обуздает норов авианосцев США – NI
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Солнечное затмение над США
10:36 (мск), источник: VN.ru

Тысячи элитных коров из Европы везут на огромный завод сыров в Маслянино

В Маслянинском районе в ближайшее время начнется строительство крупнейшего за Уралом завода по производству сыров мощностью 600 тонн переработки молока в сутки. Для этого из Германии специально привезут несколько тысяч коров.

Президент второго по величине в Сибири агропромышелнного комплекса, немец Штефан Дюрр показывает место, откуда в ближайшее время в десятки российских регионов отправятся цистерны с экологически чистым молоком. К запуску почти все готово — осталось завести коров и разрезать алую ленту. Всего здесь будут доить 5000 тысяч коров.

Основную группу племенного скота из Германии уже доставили в село Пеньково Маслянинсокого района. Средний возраст телят — от 18 до 24 месяцев. То есть, уже весной от них ждут первое молоко. Сейчас коровы набираются сил и готовятся к новоселью.

Общая сумма инвестиций составила больше двух миллиардов рублей. К примеру, коровник рассчитан на тысячу голов. Через три недели здесь закипит жизнь.

Комплекс включает в себя ферму, где коровы едят и отдыхают, есть большой доильный зал с «каруселью» на 72 места. Региональный директор Сергей Ляхов рассказывает, что каждую буренку из Европы отбирали лучшие эксперты. Три важных признака, влияющие на надои молока, — внешность, родословная и возраст.

— Мы следуем технологиям, которые отработаны во всем мире, и получаем гарантированный стабильный результат — 150 тонн молока в сутки, — говорит Сергей Ляхов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники «ЭкоНивы» убеждены, что коровы — далеко неглупые животные. У них есть своя иерархия, социальная лестница, лидеры, середняки и так называемые аутсайдеры. Если найти индивидуальный подход к каждой корове, то на надоях молока точно не проиграешь.

На каждой буренке есть специальный ошейник с номером. Все фиксирует и считает компьютер. В центре управления можно отследить, сколько корова дала молока за сутки, год и весь дойный период.

Всего на предприятии сейчас больше 12 тысяч коров. Чтобы обеспечить правильное питание животных, заготавливают корма почти на 30 тысячах гектаров. У работников достойная зарплата, социальный пакет. Ежегодно компания безвозмездно помогает подготовить школы к 1 сентября.

«Голландский», «Маасдам», «Молочный» — благодаря новому заводу, больше 50-ти наименований сыров, приготовленных по самым высоким стандартам, будут поставлять не только в регионы России, но и за рубеж.

Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко рассказывает о появление в Сибири крупнейшего завода по производству сыров — это позволит повысить конкуренцию с западными производителями.

В планах компании — построить завод за два года и выйти на полную мощность — переработку 600 тонн молока в стуки — уже к концу 2019 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Богиня войны родилась в Новосибирске
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Фото дня: взлетевшая из-под КАМАЗа крышка люка пробила «Жигули» Удивительным образом водитель легковушки не пострадал
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь