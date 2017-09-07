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10:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинские перевозчики «сдали» мэрию антимонопольщикам

Они недовольны организацией конкурсов.

Источник: УралИнформБюро

Антимонопольщики Южного Урала приостановили выдачу свидетельств местным перевозчикам. Это связано с тем, что в ведомство поступило 2 жалобы на организованные мэрией конкурсы по маршрутам № 4, 74 и 76.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФАС, одну из претензий направило ООО «Третий автобусный парк». По мнению транспортников, чиновники некорректно организовали регистрацию в журнале конвертов с заявками участников. Это увеличило время их принятия. В результате перевозчик не успел подать документы. При этом заявка ООО «Общественный городской транспорт», на 100% принадлежащего муниципалитету, рассматривалась дольше других кандидатов.

Торгами по маршрутам № 4 и 76 оказалась недовольна и уфимская компания «Иремель». Автобусники утверждают, что в конкурсной документации не содержалось полной информации о порядке оценки опыта участников, не были прописаны сведения о пассажиропотоке на маршрутах, отсутствовала полная информация об интервалах движения транспорта. Кроме того, в нарушение законодательства было установлено требование о предоставлении в заявке предварительных договоров на приобретение транспортных средств.

Антимонопольщики рассмотрят жалобы 11 сентября.

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