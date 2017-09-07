Челябинские перевозчики «сдали» мэрию антимонопольщикам
Они недовольны организацией конкурсов.
Они недовольны организацией конкурсов.
Антимонопольщики Южного Урала приостановили выдачу свидетельств местным перевозчикам. Это связано с тем, что в ведомство поступило 2 жалобы на организованные мэрией конкурсы по маршрутам № 4, 74 и 76.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Торгами по маршрутам № 4 и 76 оказалась недовольна и уфимская компания «Иремель». Автобусники утверждают, что в конкурсной документации не содержалось полной информации о порядке оценки опыта участников, не были прописаны сведения о пассажиропотоке на маршрутах, отсутствовала полная информация об интервалах движения транспорта. Кроме того, в нарушение законодательства было установлено требование о предоставлении в заявке предварительных договоров на приобретение транспортных средств.
Антимонопольщики рассмотрят жалобы 11 сентября.