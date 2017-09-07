С проспекта Маркса в Омске уберут троллейбусы

Источник: РИА "Новости"

В Омске пройдут работы по капитальному ремонту трамвайных путей в районе цирка, из-за чего будет временно приостановлено движение транспорта по проспекту Маркса.

В частности, с 20 часов 7 сентября до 17 часов 9 сентября будет закрыто движение по нечетной стороне проспекта, а с 20 часов 9 сентября по 17 часов 11 сентября перекрыта будет уже четная сторона улицы.

В это время трамваи маршрутов №№ 2, 4, 8, 9 будут отправляться от остановки «Трамвайное депо», а не с конечной «Ул. Котельникова».

Троллейбус № 4 будет отправляться до остановки «Дом Туриста» по Гагарина, Думской, Ленина, Интернациональной. Троллейбус № 3 отправится от магазина «Жемчужины» в Чкаловский по улицам Маяковского, Маркса, Ленинградской площади, Ленина и Маяковского.