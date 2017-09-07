В Омске в этом году сдадут пять долгостроев из двадцати

— В целях восстановления нарушенных прав граждан в сфере долевого строительства с начала прошлого года и по настоящий момент возбуждено шесть уголовных дел. К ответственности привлечено 237 виновных лиц. Принято свыше 1,4 тысячи актов прокурорского реагирования, — сообщила корреспонденту «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — В результате принятых мер за указанный период удалось ввести в строй пять проблемных домов, и семьсот омичей наконец получили долгожданные ордера.

Тем не менее застройщики по-прежнему срывают графики работ, а также включают в договоры противоречащие закону нормы. Прокуратура выявила нарушения у десяти организаций, возбудив 47 административных дел.

При наличии денег на счетах компании нередко тратят их на другие цели. Застройщики игнорируют разработанные властями дорожные карты, призванные навести порядок в этой сфере.

Впрочем, деятельность самих чиновников тоже вызывает вопросы: одни нарушают правила предоставления земельных участков, другие выдают сомнительные разрешения на стройку. С начала года прокуроры уже забраковали полтора десятка таких актов.

По данным регионального минстроя, в Омске насчитывается два десятка проблемных домов и более двух тысяч человек, которые не могут туда заселиться.

— Это уже третья волна дольщиков. А люди все продолжают покупать до смешного дешевые квадратные метры невозведенных домов, — подчеркивает региональный министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов.

У омичей, остро нуждающихся в жилье, но не имеющих средств на новую квартиру, — своя правда.

— Приходится рисковать, потому что деваться некуда, — поясняет участник долевого строительства Игорь Матвеев. — Взять ипотеку при нынешних процентах — значит, заплатить за квартиру втридорога. Да и банки дают кредит только тем, кто имеет залоговую базу и приличную официальную зарплату. А что делать остальным, которых в нашем городе тысячи?

По мнению строительных экспертов, шанс получить жилье в этом году есть у жителей пяти домов. В 2018 году областной минстрой надеется на сдачу еще семи, правда, для этого не хватает десятков миллионов рублей. И, вероятно, потенциальным новоселам в очередной раз придется доплатить.

А вот дом на левобережье вообще могут снести. По оценке «Омскгражданпроекта», конструкции десятиэтажки не отвечают требованиям безопасности. Экспертная комиссия проведет обследование высотки, чтобы определить ее дальнейшую судьбу. Вопрос, что будет с дольщиками, остается открытым.

Тем временем.