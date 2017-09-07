Хабаровскую краевую типографию выставили на торги
Начальная стоимость лота не сообщается, но в Фонде имущества региона надеются на спрос.
Начальная стоимость лота не сообщается, но в Фонде имущества региона надеются на спрос.
Краевой пакет акций Хабаровской типографии в размере 100% уставного капитала в ближайшее время выставят на аукцион, который пройдёт в четвёртом квартале 2017 года. Стартовую цену лота в Фонде имущества региона не сообщили.
В цехах типографии сегодня, 7 сентября, побывал организатор торгов. Председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин развеял сомнения печатников, что потенциальный собственник может сменить профиль предприятия.
«Полиграфия как вид бизнеса привлекательна, и интерес у инвесторов это предприятие должно вызывать именно с этой точки зрения», — объяснил Алексей Тюркин.
По информации
В 2016 году избирательная комиссия края заплатила типографии в общей сложности 4 миллиона 670 тысяч рублей. Следующие выборы пройдут в 2018 году — жителям предстоит проголосовать за главу государства, края и города Хабаровска. Поэтому в Фонде имущества региона рассчитывают, что на лот будет спрос.