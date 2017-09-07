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10:42 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровскую краевую типографию выставили на торги

Начальная стоимость лота не сообщается, но в Фонде имущества региона надеются на спрос.

Краевой пакет акций Хабаровской типографии в размере 100% уставного капитала в ближайшее время выставят на аукцион, который пройдёт в четвёртом квартале 2017 года. Стартовую цену лота в Фонде имущества региона не сообщили.

В цехах типографии сегодня, 7 сентября, побывал организатор торгов. Председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин развеял сомнения печатников, что потенциальный собственник может сменить профиль предприятия.

«Полиграфия как вид бизнеса привлекательна, и интерес у инвесторов это предприятие должно вызывать именно с этой точки зрения», — объяснил Алексей Тюркин.

По информации пресс-службы ведомства, на типографию закуплено оборудование для переплётного цеха, погашена задолженность перед поставщиками и налоговыми органами. Потенциальному собственнику не нужно вкладываться в производство. Наибольшую прибыль можно получить в годы выборов, поскольку, согласно распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева, типография — единственный поставщик продукции для избирательных комиссий Хабаровского края и Еврейской автономной области. Там делают бюллетени на выборы президента страны, депутатов Госдумы, губернатора региона, а также всю плакатную продукцию.

В 2016 году избирательная комиссия края заплатила типографии в общей сложности 4 миллиона 670 тысяч рублей. Следующие выборы пройдут в 2018 году — жителям предстоит проголосовать за главу государства, края и города Хабаровска. Поэтому в Фонде имущества региона рассчитывают, что на лот будет спрос.

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