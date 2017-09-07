Около 12 миллиардов рублей вложит правительство края в «Обход Хабаровска»
На III ВЭФ рассказали о реализации проекта строительства автодороги.
На III ВЭФ рассказали о реализации проекта строительства автодороги.
Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.
Почти треть стоимости автомобильной дороги «Обход Хабаровска» профинансирует правительство региона. К строительству проекта планируют приступить в ближайшее время, сообщили ИА AmurMedia в
На III Восточном экономическом форуме состоялся брифинг, посвященный реализации проекта строительства автомобильной дороги «Обход Хабаровска». Встреча прошла на отраслевой выставке министерства транспорта России, где представлен макет трассы. На вопросы журналистов ответили министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
«Этот пример является уникальным, поскольку проект реализуется на основе
В свою очередь, губернатор Вячеслав Шпорт поблагодарил министра за разработку эффективного механизма по отбору проектов ГЧП в регионах и получение поддержки из федерального бюджета.
«Надеюсь, что трасса будет отвечать самым современным требованиям, которые есть в дорожном строительстве и эксплуатации. В краевом бюджете деньги предусмотрены. Финансирование определено, соглашения подписаны, риски расписаны. В ближайшее время приступим к строительству», — сказал Вячеслав Шпорт.
Глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров, уточнил, что развитие проекта проходит в соответствии с графиком.
«Обход Хабаровска», как любой инфраструктурный проект, имеет значительный эффект для региона и бюджетов всех уровней, — заявил инвестор.
Уточнялось, что из общего объема стоимости проекта — 43 млрд рублей, порядка 19 млрд — средства федерального бюджета и федерального дорожного фонда, около 12 млрд вложит Хабаровский край, 11 млрд рублей — объем частных инвестиций.
Напомним, вчера, в первый день ВЭФ, состоялась торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении заёмного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «РКК» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников, заместитель председателя правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников и первый
«Обход Хабаровска» — платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток» и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.