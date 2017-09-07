Китайцы скупают урожай рапса в Кочковском районе
В самом крупном фермерском хозяйстве Кочковского района приступили к обмолоту. На уборке рапса работают сразу несколько новых комбайнов, один из которых пригнали буквально накануне.
В самом крупном фермерском хозяйстве Кочковского района приступили к обмолоту. На уборке рапса работают сразу несколько новых комбайнов, один из которых пригнали буквально накануне.
Больше 20-ти лет Владимир Бауэр занимается фермерством. На сегодняшний день у него более 4000 тысяч гектаров земли. Основная площадь занята рапсом. «Черное золото», как и прежде, востребовано на рынке.
— Китайцы хорошо покупают, даже предлагают предоплату. На данный момент с ними заключены контракты. А качественная пшеница на рынке не так востребована, — рассказал руководитель фермерского хозяйства Владимир Бауэр.
Рапс в этом году дает хорошую урожайность, местами до 40-ка центнеров с гектара. Впервые в хозяйстве посеяли лен. На рынке эта культура востребована не меньше рапса.
— Климатические условия благоприятны для льна. Думаю, в этом году должен быть неплохой урожай, — говорит агроном Александр Куренбин.
В этом году в хозяйстве приобрели три комбайна, один из которых пригнали накануне. Стабильность и развитие привлекает работников, многие трудятся здесь более десяти лет.
Кочковские аграрии уже убрали 35% площадей. Средняя урожайность всех культур — около 25-ти центнеров с гектара.