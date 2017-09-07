Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Почему натуральное — не значит полезное
Улюкаев ответил на вопрос о причинах его худобы стихами Михалкова
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
"У кого что болит?!": ответ Поклонской на заявление Жириновского
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Солнечное затмение над США
10:44 (мск), источник: VN.ru

Китайцы скупают урожай рапса в Кочковском районе

В самом крупном фермерском хозяйстве Кочковского района приступили к обмолоту. На уборке рапса работают сразу несколько новых комбайнов, один из которых пригнали буквально накануне.

Больше 20-ти лет Владимир Бауэр занимается фермерством. На сегодняшний день у него более 4000 тысяч гектаров земли. Основная площадь занята рапсом. «Черное золото», как и прежде, востребовано на рынке.

— Китайцы хорошо покупают, даже предлагают предоплату. На данный момент с ними заключены контракты. А качественная пшеница на рынке не так востребована, — рассказал руководитель фермерского хозяйства Владимир Бауэр.

Рапс в этом году дает хорошую урожайность, местами до 40-ка центнеров с гектара. Впервые в хозяйстве посеяли лен. На рынке эта культура востребована не меньше рапса.

— Климатические условия благоприятны для льна. Думаю, в этом году должен быть неплохой урожай, — говорит агроном Александр Куренбин.

В этом году в хозяйстве приобрели три комбайна, один из которых пригнали накануне. Стабильность и развитие привлекает работников, многие трудятся здесь более десяти лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кочковские аграрии уже убрали 35% площадей. Средняя урожайность всех культур — около 25-ти центнеров с гектара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Богиня войны родилась в Новосибирске
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Фото дня: взлетевшая из-под КАМАЗа крышка люка пробила «Жигули» Удивительным образом водитель легковушки не пострадал
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Стало известно, сколько петербуржцы задолжали за капремонт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
В России выпустят облигации под договоры долевого участия
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь