Китайцы скупают урожай рапса в Кочковском районе

Больше 20-ти лет Владимир Бауэр занимается фермерством. На сегодняшний день у него более 4000 тысяч гектаров земли. Основная площадь занята рапсом. «Черное золото», как и прежде, востребовано на рынке.

— Китайцы хорошо покупают, даже предлагают предоплату. На данный момент с ними заключены контракты. А качественная пшеница на рынке не так востребована, — рассказал руководитель фермерского хозяйства Владимир Бауэр.

Рапс в этом году дает хорошую урожайность, местами до 40-ка центнеров с гектара. Впервые в хозяйстве посеяли лен. На рынке эта культура востребована не меньше рапса.

— Климатические условия благоприятны для льна. Думаю, в этом году должен быть неплохой урожай, — говорит агроном Александр Куренбин.

В этом году в хозяйстве приобрели три комбайна, один из которых пригнали накануне. Стабильность и развитие привлекает работников, многие трудятся здесь более десяти лет.

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