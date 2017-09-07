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10:51 (мск), источник: ТАСС

Производство элитных сортов сыра камамбер и бюш открыли на Урале

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года специально для производства сыров компания закупила во Франции около тысячи дойных альпийских коз за 1 млн евро.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Верхнепышминский молочный завод (входит в «УГМК-Агро»), расположенный в пригороде Екатеринбурга, открыл цех по производству сыров с белой плесенью по французской технологии. На возведение нового производственного помещения потребовалось 1,5 года и 150 млн. рублей, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

По словам генерального директора «УГМК-Агро» Ильи Бондарева, которого цитирует пресс-служба, проектный объем переработки молока составит 5,2 тонны, из которого будут получать от 500 до 700 кг сыра.

«Цех будет выпускать сыры из козьего и коровьего молока — камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен. Технологию производства мягких сыров с благородной белой плесенью разрабатывали французские специалисты в… соответствии с оригинальными рецептурами… В результате в цехе появилось 11 различных климатических зон, предназначенных для заквашивания, формования, прессования, обсушивания, соления, созревания, торможения и упаковки сыров», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что на проектную мощность цех планируется вывести к весне 2018 года. «На первоначальном этапе основной объем сыров будет поступать в местную розницу, однако интерес к новой марке уже проявляют и московские торговые сети», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года специально для производства сыров компания «УГМК-Агро» закупила во Франции почти тысячу дойных альпийских коз за 1 млн евро. Для размещения стада реконструировали животноводческий комплекс, который был законсервирован девять лет назад.

УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. «УГМК-Агро» управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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