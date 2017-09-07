В Мошево дорогу экстренно ремонтируют к приезду Путина

В Краснокамском районе Пермского края экстренно ремонтируют дорогу, которую Владимир Путин поручил привести в порядок. Весной к нему обратилась девочка, которая рассказала, как сложно добираться в школу по размытой дороге.

После этого в администрации Президента дали поручение краевым властям отремонтировать дорогу к 1 сентября. За день до этой даты жители Мошево рассказали «АиФ-Прикамье», что дорогу ремонтируют, но не всю, а только 250 метров из 650, эту информацию мы опубликовали на сайте.

Сегодня нам снова позвонил местный житель, и рассказал, что на следующий день после публикации на участок, ремонт которого не делали, пригнали дорожную технику.

«Несколько дней рабочие разравнивали колеи на старой дороге, а вчера стали засыпать смесью глины, песка и гальки. Интересно, что конкурс на ремонт этого участка дороги состоится только через несколько дней, 11 сентября», — сообщил «АиФ-Прикамье» житель Мошево Константин Лунегов.

Таким образом, администрация Краснокамского муниципального района организовала ремонт участка дороги досрочно, до проведения конкурса.