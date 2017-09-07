Нацбанк расширил лицензионные полномочия Абсолютбанка

Лицензионные полномочия ЗАО «Абсолютбанк» расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса. В соответствии с постановлением правления Национального банка № 368 от 6 сентября 2017 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО «Абсолютбанк» дополнено следующими банковскими операциями: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), размещение привлеченных денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности.