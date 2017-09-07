Министр финансов и президент НБМ: Молдова преодолела экономический кризис

Чиновники рассказали о том, какие шаги должна предпринять наша страна, чтобы обеспечить экономическое развитие. Армашу заявил, что для этого нужно повысить эффективность налогового администрирования, а также таможенных сборов. Это станет возможным за счёт сокращения бюрократии. А Чокля отметил, что добиться ускорения экономического роста можно за счет привлечения в банковскую систему иностранных инвестиций.