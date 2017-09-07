До конца года в Петербурге откроются 20 новых производств

В Северной столице до конца года заработают 20 новых производств, передает информагентство Nation News. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко на Дне петербургской промышленности.

В настоящее время сфера промышленности в городе постепенно восстанавливается после обвала в 2014 году. По итогам июля индекс промышленного производства в Северной столице вырос на 3% с прошлого года.