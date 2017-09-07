В Омске на проспекте Маркса ограничат движение
Будут закрывать то одну, то другую часть транспортной артерии.
Будут закрывать то одну, то другую часть транспортной артерии.
Уже вечером 7 сентября омичам придётся смириться с пробками на пр. Маркса, где временно,
Как рассказали в городском департаменте транспорта, движение по нечётной стороне пр. Маркса будет закрыто с 20.00. 7 сентября до 17.00. 9 сентября; по чётной стороне — с 20.00 9 сентября до 17.00 11 сентября 2017 года.
Работа общественного транспорта будет изменена. Так, трамваи по маршрутам № 2, 4, 8, 9 будут ходить от остановки «Трамвайное депо» вместо «Ул. Котельникова»; на весь этот период вообще не будет ходить троллейбусы № 7 и № 12.
Троллейбус № 4 будет ходить по улицам по улицам Гагарина — Думская — Ленина — Интернациональная; троллейбус № 3 — по улицам Маяковского — пр. Маркса — Ленинградская площадь — Ленина — Маяковского.
Специалисты обращают внимание, что встречное движение автотранспорта будет организовано по одной полосе, что приведёт к образованию заторов. Автолюбителям советуют искать объездные пути.