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11:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на проспекте Маркса ограничат движение

Будут закрывать то одну, то другую часть транспортной артерии.

Уже вечером 7 сентября омичам придётся смириться с пробками на пр. Маркса, где временно, из-за ремонта трамвайных путей, ограничат движение.

Как рассказали в городском департаменте транспорта, движение по нечётной стороне пр. Маркса будет закрыто с 20.00. 7 сентября до 17.00. 9 сентября; по чётной стороне — с 20.00 9 сентября до 17.00 11 сентября 2017 года.

Работа общественного транспорта будет изменена. Так, трамваи по маршрутам № 2, 4, 8, 9 будут ходить от остановки «Трамвайное депо» вместо «Ул. Котельникова»; на весь этот период вообще не будет ходить троллейбусы № 7 и № 12.

Троллейбус № 4 будет ходить по улицам по улицам Гагарина — Думская — Ленина — Интернациональная; троллейбус № 3 — по улицам Маяковского — пр. Маркса — Ленинградская площадь — Ленина — Маяковского.

Специалисты обращают внимание, что встречное движение автотранспорта будет организовано по одной полосе, что приведёт к образованию заторов. Автолюбителям советуют искать объездные пути.

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