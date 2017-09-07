На Среднем Урале урожай убирают днем и ночью
Пока погода позволяет.
Пока погода позволяет.
В хозяйствах Свердловской области продолжается уборочная кампания. Собрано 40% зерновых культур и 22% картофеля от плана. Урожайность картофеля выше прошлогодней на 29 центнеров и составляет 182 центнера с гектара, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.
«Урожайность всех культур в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки
Кроме того, в регионе практически завершается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день запасено 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота. В планах — собрать 30 центнеров.