На Среднем Урале урожай убирают днем и ночью

В хозяйствах Свердловской области продолжается уборочная кампания. Собрано 40% зерновых культур и 22% картофеля от плана. Урожайность картофеля выше прошлогодней на 29 центнеров и составляет 182 центнера с гектара, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

«Урожайность всех культур в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях. Техника всегда готова выходить в поля — и днем, и ночью. Главное, чтобы погода позволила не сбавлять темпы полевых работ», — заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.