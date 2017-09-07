В Уфе налоговым должникам хотят простить 10 миллионов рублей

На заседании Совета по бюджету, финансам и налогам Горсовета Уфы вчера, 6 сентября, рассмотрели проект, который предлагает признать часть задолженности граждан по земельному налогу и налогу на имущество безнадежной и списать ее.

Но радоваться рано — долг простят не всем. Как пояснили в ведомстве, долг не должен превышать ста рублей, также срок его взыскания в судебном порядке должен быть истекшим.