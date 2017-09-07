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11:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Стоящий рядом с екатеринбургской телебашней дом пойдет с молотка

По решению гордумы.

Администрация Екатеринбурга вынесла на аукцион старинное кирпичное здание по адресу ул. Степана Разина, 21, сообщает «Уралинформбюро». Условия приватизации здания размещены на официальном сайте мэрии.

Начальная цена продажи объекта составляет 3,8 миллиона рублей. В списке памятников истории это здание не числится, хотя и расположено в исторической зоне, граничащей с недостроенной телебашней. Решение о приватизации этого объекта Екатеринбургская гордума приняла еще в мае 2017 года.

Вместе с домом на Степана Разина на продажу были выставлены двухэтажное здание прачечной по адресу 8 Марта, 78а, встроенное помещение цокольного этажа в жилом доме на Малышева, 84, подвальное помещение в доме сталинской постройки на Ломоносова, 25 и часть нежилого помещения на Чернышевского, 10. Практически все они — в неудовлетворительном состоянии.

Следует добавить, что в конце августа администрация Екатеринбурга внесла изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017−2019 годы. В список помещений, которые мэрия собирается вынести на торги, включены объекты по улицам Благодатской, 53 и 66, Декабристов, 16/18, Ботанической, 30, Уральской, 50а и Стачек, 15.

При этом из приватизационного плана исключены здание на Чуцкаева, 1а и нежилые помещения в домах №№ 100 и 59/2 по улице 8 Марта. Участок на улице Чуцкаева, согласно постановлению мэрии от 21 июля 2017 года, планируется изъять для строительства трамвайной линии «Екатеринбург-Верхняя Пышма».

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