На развитие здравоохранения в Челябинской области выделили 54 млрд рублей
Деньги направили на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, первичную
Деньги направили на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, первичную
В 2017 году на развитие здравоохранения в Челябинской области выделили более 54 млрд рублей — деньги направили на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, первичную
«Первичная
Для решения кадрового вопроса в Челябинской области уже пять лет работает программа «Земский доктор» для специалистов с высшим образованием. Благодаря ей порядка 500 врачей начали работать в сельской местности и получили по 1 млн рублей. С 2017 года начала работать программа «Земский фельдшер» для среднего медперсонала, она предполагает выплату 500 тыс. рублей фельдшерам в случае трудоустройства в 2016—2017 годах в ФАПы и здравпункты, расположенные в сельской местности.
Это абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология,
Также в 2017 году продолжается укрепление
Для формирования принципов здорового образа жизни у населения в Челябинской области работают 19 центров здоровья, в том числе шесть детских. За первое полугодие 2017 года в центры обратились более 50 тыс. южноуральцев. Также в регионе работают 64 кабинета отказа от курения, которые посетили порядка 7 тыс. жителей региона с начала года. В первой половине 2017 года были проведены 10 акций по пропаганде здорового образа жизни, также проводится активная профилактическая работа среди населения области по первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма, табакокурения и формированию принципов ЗОЖ у жителей Челябинской области.