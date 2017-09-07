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12:40 (мск), источник: dostup1.ru

На развитие здравоохранения в Челябинской области выделили 54 млрд рублей

Деньги направили на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, первичную медико-санитарную помощь и борьбу с социально значимыми заболеваниями.

В 2017 году на развитие здравоохранения в Челябинской области выделили более 54 млрд рублей — деньги направили на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, первичную медико-санитарную помощь и борьбу с социально значимыми заболеваниями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Первичная медико-санитарная помощь стала приоритетным направлением развития системы здравоохранения в регионе. На ближайшие три года разработана программа, в рамках которой будет проведена замена и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности. В 2017 году в Челябинской области планируется установить пять модульных ФАПов, а с 2018 по 2020 — 100 модульных ФАПов, часть из которых заменят старые», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев.

Для решения кадрового вопроса в Челябинской области уже пять лет работает программа «Земский доктор» для специалистов с высшим образованием. Благодаря ей порядка 500 врачей начали работать в сельской местности и получили по 1 млн рублей. С 2017 года начала работать программа «Земский фельдшер» для среднего медперсонала, она предполагает выплату 500 тыс. рублей фельдшерам в случае трудоустройства в 2016—2017 годах в ФАПы и здравпункты, расположенные в сельской местности.

Для лечения особо сложных заболеваний в Челябинской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по ряду профилей.

Это абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. Порядка 26 тыс. южноуральцев ежегодно получают высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств ОМС, федерального и областного бюджетов.

Также в 2017 году продолжается укрепление материально-технической базы медучреждений Южного Урала. В этом году ремонтные работы проводятся почти в 70 медучреждениях региона. Более 50 больниц и поликлиник получат новое оборудование и автомобили скорой помощи.

Для формирования принципов здорового образа жизни у населения в Челябинской области работают 19 центров здоровья, в том числе шесть детских. За первое полугодие 2017 года в центры обратились более 50 тыс. южноуральцев. Также в регионе работают 64 кабинета отказа от курения, которые посетили порядка 7 тыс. жителей региона с начала года. В первой половине 2017 года были проведены 10 акций по пропаганде здорового образа жизни, также проводится активная профилактическая работа среди населения области по первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма, табакокурения и формированию принципов ЗОЖ у жителей Челябинской области.

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